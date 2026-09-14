El jurado que boicoteó el veredicto de Lindsay Clancy tiene antecedentes de violencia doméstica

Según un informe, el único miembro del jurado que boicoteó el juicio por asesinato de Lindsay Clancy tiene antecedentes de violencia doméstica.

Según informó CBS News, el hombre, cuya identidad no se ha revelado al público, presuntamente agarró a su esposa por el cuello y la arrojó contra una cómoda en septiembre de 2021.

Según un informe policial de Brockton, Massachusetts, obtenido por CBS News, el sobrino de 13 años del miembro del jurado fue quien llamó al 911. The Independent solicitó comentarios al Departamento de Policía de Brockton.

Posteriormente, el hombre fue acusado de un cargo de agresión y lesiones por violencia doméstica y se declaró inocente. Según el informe, el cargo penal fue desestimado más tarde.

No se reveló la identidad del miembro del jurado reticente, ya que el Tribunal Superior de Plymouth no hizo pública la lista de miembros del jurado.

open image in gallery El miembro del jurado que boicoteó el veredicto en el juicio contra Lindsay Clancy había sido acusado anteriormente de agresión y lesiones por violencia doméstica, pero los cargos fueron desestimados, según un informe ( Reuters )

The Independent se puso en contacto con la fiscalía del condado de Plymouth y con el abogado de Clancy, Kevin Reddington, para obtener comentarios.

El caso de Clancy terminó en un juicio nulo el 4 de septiembre después de que el jurado no logró llegar a un acuerdo en tres ocasiones.

Clancy, de 36 años y exenfermera de partos, admitió haber asesinado a sus tres hijos —Cora, de 5 años, Dawson, de 3, y Callan, de 8 meses— en el sótano de su casa en Massachusetts en 2023, antes de intentar quitarse la vida. Su intento de suicidio la dejó parcialmente paralizada.

Su abogado defensor argumentó que la psicosis posparto fue el motivo de sus acciones. Los fiscales argumentaron que Clancy sabía lo que hacía cuando mató a sus hijos.

Tras cinco semanas de testimonios y siete días de deliberaciones, el jurado no pudo llegar a un veredicto unánime sobre si Clancy debía ser considerada penalmente responsable de los asesinatos.

Varios miembros del jurado y el abogado de Clancy sugirieron desde entonces que el jurado estuvo dividido 11 a 1 a favor de declarar a Clancy no responsable penalmente de los asesinatos.

La presidenta del jurado, Roni Carlson, declaró a NBC 10 el martes pasado que el miembro del jurado que se oponía al resto afirmó que no declararía a Clancy inocente por razón de demencia, a pesar de tener dudas razonables al respecto.

“Admitió que tenía dudas razonables. Empecé a rellenar los formularios; estaba muy emocionada”, dijo Carlson.

open image in gallery Desde que se declaró nulo el juicio del caso Clancy, los miembros del jurado y su abogado declararon que el jurado estaba dividido en una proporción de 11 a 1 a favor de considerarla no responsable penalmente por el asesinato de sus hijos ( AFP/Getty )

El miembro del jurado que se oponía le dijo entonces: “Pero no pienso decir que no es culpable por razón de locura”.

Otras integrantes del jurado, Paula Devlin y Kellie Farina, también declararon al medio que el jurado disidente no parecía querer escuchar las instrucciones, incluida la definición de “duda razonable” del juez.

“Un día, al final, nos dijo: ‘¿Por qué no hacemos que el juez venga a leerlo de nuevo?’, y nosotros le respondimos: ‘No, nosotros podemos leerlo’”, dijo Devlin.

“Era muy arrogante”, añadió Farina. “Realmente no hacía caso a lo que le decían los demás”.

Los miembros del jurado señalaron que intentaban determinar si Clancy distinguía entre el bien y el mal y concluyeron que no, porque “todo demostraba que amaba a sus hijos”.

“Todo demostraba que amaba a sus hijos, así que tuvo que haber perdido el control”, observó Carlson.

El fiscal de distrito Timothy Cruz no ha confirmado si el estado volverá a juzgar a Clancy. La próxima audiencia judicial está programada para el 29 de septiembre en el Tribunal Superior de Plymouth.

Traducción de Olivia Gorsin