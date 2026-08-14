Hallan muerto a Jason Arday, exprofesor de Cambridge que renunció tras una polémica por plagio

El exprofesor de la Universidad de Cambridge Jason Arday fue hallado muerto en una vivienda de Londres, según informó la policía.

El académico, de 41 años, fue encontrado sin responder en una propiedad de Battersea, al sur de Londres, este viernes y fue declarado muerto en el lugar.

Un portavoz de la Policía Metropolitana señaló que los agentes fueron alertados por el Servicio de Ambulancias de Londres a las 3:12 p. m.

“Lamentablemente, un hombre de 41 años fue declarado muerto en el lugar. Sus familiares ya fueron informados y reciben apoyo de nuestros agentes”, indicó la policía.

open image in gallery Hallan muerto al exprofesor de Cambridge Jason Arday tras una polémica por plagio ( St Mary’s University Twickenham )

“Por el momento, su muerte se considera inesperada, pero no se cree que haya circunstancias sospechosas”, informó la Policía Metropolitana. El caso está a cargo de agentes de la Unidad de Mando Central Sur y se preparará un informe para el médico forense.

El Servicio de Ambulancias de Londres señaló que recibió una llamada a las 3:06 p. m. de este viernes por un incidente en Daley Thompson Way, en el suroeste de la capital. Al lugar acudieron una ambulancia, un paramédico especializado y miembros del equipo de respuesta para zonas de riesgo. “Lamentablemente, una persona fue declarada muerta en el lugar”, indicó el organismo.

Arday, profesor de sociología de la educación, se convirtió en 2023 en el profesor negro más joven de Cambridge. Más tarde renunció a su cargo tras una serie de reportes periodísticos que lo acusaban de haber plagiado partes de su tesis doctoral, realizada en la Universidad Liverpool John Moores, y otros trabajos académicos.

La prensa también planteó dudas sobre otras afirmaciones atribuidas al académico, entre ellas que había recorrido unos 966 kilómetros en seis días y recaudado alrededor de 7,4 millones de dólares para organizaciones benéficas.

Sin embargo, una investigación de la Universidad Liverpool John Moores exoneró a Arday de irregularidades. Por su parte, las universidades de Durham y Glasgow investigan las circunstancias en las que fue contratado para ocupar puestos académicos en esas instituciones.

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En su carta abierta de renuncia, Arday afirmó que la única manera de cerrar este capítulo era dar “un paso al costado”.

“Esta decisión no debe interpretarse como una pérdida de confianza en el mundo académico ni en los valores que me llevaron a Cambridge”, escribió. “Tampoco debe entenderse como una aceptación de las versiones que han circulado sobre mí”.

“Es solo la decisión de alguien que llegó al límite de lo que razonablemente se puede esperar que una persona soporte”, agregó.

La vicerrectora de la Universidad de Cambridge, Deborah Prentice, dijo estar “muy consternada” por la muerte de Arday. “Nuestras más sinceras condolencias están con la familia y los amigos de Jason Arday en este momento tan difícil”, expresó.

Traducción de Leticia Zampedri