Según los últimos datos de matriculación, SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, se convirtió en el mayor comprador de Cybertruck de su otra compañía, Tesla.

Casi una de cada cinco Cybertruck vendidas en Estados Unidos durante el cuarto trimestre de 2025 fue adquirida por SpaceX.

Los datos de S&P Global Mobility, difundidos inicialmente por Bloomberg News, indican que la compañía habría gastado más de 100 millones de dólares en estos vehículos eléctricos.

Sin embargo, pese a ese impulso, las ventas del Cybertruck siguieron cayendo en el mismo período. De hecho, sin las compras de SpaceX, las matriculaciones habrían descendido un 51 % en el cuarto trimestre.

open image in gallery Un lote de Tesla Cybertruck frente al Gigabay de Starship de SpaceX en el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos, el 6 de abril de 2026 ( Reuters )

A comienzos de este año, Tesla perdió su posición como mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos, superada por la china BYD.

La compañía de Elon Musk acumula ya dos años consecutivos de caída en ventas, tras una década de crecimiento sostenido. Además, parece haberse rezagado en innovación, mientras BYD ha presentado avances tecnológicos significativos.

En 2025, la empresa con sede en Shenzhen anunció una batería capaz de cargarse en un tiempo similar al de llenar un tanque de gasolina, un hito que durante años fue considerado el “santo grial” de la industria.

Al mismo tiempo, las ventas de Tesla se han visto afectadas por boicots vinculados al apoyo público y financiero de Musk al presidente Donald Trump y a otros políticos de extrema derecha en Europa.

Ese desgaste también se refleja en su reputación corporativa. En un ranking de Axios Harris sobre las 100 empresas más visibles de Estados Unidos, Tesla quedó en último lugar en “carácter” y casi al final en “ética” y “responsabilidad cívica”.

El Tesla Cybertruck ha sido especialmente polémico, con apodos como “MAGAmobile” o “Deplorean” entre sus críticos.

Antes de su lanzamiento en 2023, Musk proyectaba ventas de 250.000 unidades anuales para 2025. Sin embargo, la cifra real quedó muy por debajo: poco más de 20.000 Cybertruck vendidos el año pasado, frente a los 38.965 registrados en 2024.

Traducción de Leticia Zampedri