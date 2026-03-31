Tesla reconoció que, en “raras ocasiones”, sus robotaxis pueden ser manejados por operadores remotos

Según nuevos documentos publicados el martes por el senador demócrata Edward Markey, Tesla, la empresa de Elon Musk, ha admitido que existen “casos excepcionales” en los que sus vehículos autónomos son conducidos por trabajadores remotos.

En una carta enviada la semana pasada al senador Markey, Karen Steakley, directora de políticas públicas y desarrollo comercial de Tesla, señaló que la empresa permite que “operadores de asistencia remota” intervengan cuando un pasajero o el sistema de conducción autónoma del vehículo solicitan ayuda, e incluso que tomen el control del automóvil en determinadas circunstancias, como ocurre con los robotaxis.

“Como medida de seguridad en casos excepcionales, los operadores de asistencia remota pueden asumir temporalmente el control directo del vehículo como paso final, después de que se hayan agotado todas las demás opciones de intervención”, escribió Steakley. Asimismo, añadió que esta alternativa se utiliza como “último recurso” y que “siempre tiene un alcance y una duración limitados”.

open image in gallery Tesla admitió que, en situaciones poco frecuentes, sus robotaxis son conducidos por operadores remotos ( Getty Images )

Según la carta, estos operadores solo pueden tomar el control temporal del vehículo cuando el coche circula a 3 km/h o menos. Si el sistema de conducción automatizada de Tesla les concede acceso directo, pueden conducir a velocidades de hasta 16 km/h.

“Esta capacidad permite a Tesla mover rápidamente un vehículo que pueda encontrarse en una situación comprometida, lo que reduce la necesidad de esperar a que un socorrista o un representante de la compañía lo recupere manualmente”, añadió Steakley.

Según su sitio web, Tesla ofrece actualmente viajes en vehículos autónomos en Austin, Texas, a los que los usuarios pueden acceder a través de la aplicación Robotaxi de la empresa.

La compañía señaló que sus operadores de asistencia remota son empleados propios que trabajan en centros ubicados en Austin y Palo Alto, California.

“Los operadores de asistencia remota en Palo Alto tienen la responsabilidad de proporcionar una capa adicional de respaldo al servicio de Austin”, explicó Steakley.

open image in gallery Tesla, dirigida por el multimillonario Elon Musk, ofrece viajes en vehículos autónomos en Austin, Texas ( AFP/Getty )

Markey, senador demócrata por Massachusetts, publicó las respuestas de Tesla y de otras seis empresas de vehículos autónomos como parte de una investigación sobre el uso de operadores de asistencia remota.

“Las empresas de vehículos autónomos llevan años asegurando que su tecnología puede eliminar las muertes en carretera causadas por errores humanos”, declaró el martes. “Ahora es momento de que sean transparentes sobre cuánto depende esa tecnología de la intervención humana”.

Markey, quien también publicó un informe con los resultados de la investigación, destacó la importancia de que las compañías del sector sean transparentes.

“El hecho de que los operadores de asistencia remota (RAO) de Tesla tengan permiso para teleoperar el vehículo hace aún más importante que la empresa sea transparente sobre la frecuencia de estas intervenciones”, señala en el informe.

“Además, dado el historial de Tesla al presentar como ‘Conducción totalmente autónoma’ un sistema que, pese a su nombre, aún requiere supervisión humana constante, el público puede mostrarse, con razón, escéptico sobre si los robotaxis de Tesla son realmente autónomos o si dependen en secreto de operadores de asistencia remota o teleoperadores”, continuó el senador.

The Independent se puso en contacto con Tesla para solicitar comentarios al respecto.

Traducción de Leticia Zampedri