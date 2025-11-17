Tim Cook podría dimitir de Apple en un futuro no muy lejano, según informe

Apple está preparando la dimisión de Tim Cook como director ejecutivo de la compañía, según un nuevo informe.

La empresa está intensificando sus trabajos de planificación para que otra persona tome el relevo al frente de la empresa fabricante del iPhone, valorada en 4 billones de dólares.

El cambio podría producirse en cuestión de meses, según el Financial Times, que dio la primicia de las conversaciones. Es probable que el consejo espere hasta después de su próximo informe de resultados en enero, pero podría anunciar un nuevo director ejecutivo poco después para asegurarse de que el nuevo equipo esté listo para su gran evento de software en junio y el lanzamiento de los nuevos iPhones en septiembre.

Cook acaba de cumplir 65 años y lleva 14 al frente de Apple, durante los cuales ha multiplicado su valor aproximadamente por diez y ha sido testigo del lanzamiento de multitud de productos. Tomó el relevo de Steve Jobs, cofundador de la empresa, y ha ocupado el cargo aproximadamente el mismo tiempo que su predecesor.

El candidato más probable para tomar el relevo de Cook es John Ternus, actual jefe de ingeniería de hardware de Apple. A sus 50 años, es más joven que muchos de los altos ejecutivos de Apple y ha protagonizado las últimas presentaciones de productos clave como el iPhone.

Cook ha dado argumentos ambiguos en el pasado a la hora de responder a las preguntas sobre su jubilación, y cualquier anuncio tendría que ser estrictamente controlado dada la condición de Apple como empresa que cotiza en bolsa. Pero ya ha hecho referencia a su posible fecha de salida en el pasado. En una entrevista con Dua Lipa en 2023, dijo que no se iría en el futuro próximo.

“No sé cuánto tiempo estaré [en Apple]”, planteó entonces. “Me encanta estar allí, y no puedo imaginar mi vida sin estar allí. Así que estaré allí un rato”.

Algunos comentaristas sugirieron que el informe original del Financial Times pretendía poner a prueba deliberadamente el sentimiento en torno a la dimisión de Cook y hacer público el trabajo de los consejos en la búsqueda de su sustituto. El comentarista de Apple John Gruber, por ejemplo, sugirió que cualquiera que conociera el pensamiento de Cook y de la junta solo hablaría de ello con los medios si tuviera “la bendición de Cook”, por ejemplo.

El sucesor natural de Tim Cook parecía desde hacía tiempo Jeff Williams, que se incorporó a Apple en 1998 y ascendió hasta ser su director de operaciones. Durante muchos años tuvo el mismo título y responsabilidades similares a las que tenía Cook antes de ser ascendido a director ejecutivo.

No obstante, en julio, Apple anunció que Williams se jubilaría. La semana pasada, fue eliminado de la página de dirección ejecutiva de Apple, una vez que esa jubilación se hizo válida de manera oficial.

“Estoy y estaré siempre más que agradecido por sus numerosas contribuciones a Apple a lo largo de los años y por su leal amistad”, expresó entonces Cook. Y agregó: “El verdadero legado de Jeff puede verse en el increíble equipo que ha creado y, aunque le echaremos mucho de menos, deja el trabajo del futuro en manos increíbles”.