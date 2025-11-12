Anthropic y Microsoft anuncian inversiones en infraestructura informática para IA

La empresa de inteligencia artificial Anthropic anunció el miércoles una inversión de 50.000 millones de dólares en infraestructura informática que incluirá nuevos centros de datos en Texas y Nueva York.

Microsoft también anunció el miércoles un nuevo centro de datos que se construye en Atlanta, Georgia, diciendo que estará conectado a otro en Wisconsin para formar una “enorme supercomputadora” que funcionará con cientos de miles de chips de Nvidia para impulsar la tecnología de IA.

Los recientes acuerdos muestran que la industria tecnológica realiza grandes gastos para construir infraestructura de IA, a pesar de las persistentes preocupaciones financieras sobre una burbuja, consideraciones ambientales y los efectos políticos del rápido aumento de las facturas de electricidad en las comunidades donde se construyen.

Anthropic, creador del chatbot Claude, informó que trabaja con Fluidstack, con sede en Londres, para construir las nuevas instalaciones informáticas que impulsarán sus sistemas de IA. No reveló sus ubicaciones exactas ni qué fuente de electricidad necesitarán.

Otra empresa, el desarrollador de centros de datos de minería de criptomonedas TeraWulf, reveló previamente que trabaja con Fluidstack en proyectos de centros de datos respaldados por Google en Texas y Nueva York, a orillas del lago Ontario. TeraWulf declinó hacer comentarios el miércoles.

En un informe divulgado el mes pasado por TD Cowen se indica que los principales proveedores de computación en la nube alquilaron una cantidad “asombrosa” de capacidad de centros de datos en Estados Unidos en el tercer trimestre fiscal del año, que asciende a más de 7,4 gigavatios de energía, más que todo el año pasado combinado.

Oracle logró la mayor capacidad durante ese tiempo, gran parte de ella apoyando cargas de trabajo de IA para el principal rival de Anthropic, OpenAI, creador de ChatGPT. Google fue el segundo y Fluidstack ocupó el tercer lugar, por delante de Meta, Amazon, CoreWeave y Microsoft.

Anthropic dijo que sus proyectos crearán alrededor de 800 empleos permanentes y 2.400 empleos en construcción. Afirmó en un comunicado que “la escala de esta inversión es necesaria para satisfacer la creciente demanda de Claude de cientos de miles de empresas mientras mantenemos nuestra investigación en la vanguardia”.

Microsoft bautizó su centro de datos en Atlanta como Fairwater 2, en honor al complejo original Fairwater que se construye cerca de Milwaukee, Wisconsin. La empresa dijo que ayudará a impulsar su propia tecnología, junto con la de OpenAI y otros desarrolladores de IA. Hasta principios de este año, Microsoft fue el proveedor exclusivo de computación en la nube de OpenAI antes de que las dos empresas modificaran su asociación. Desde entonces, OpenAI ha anunciado más de 1 billón de dólares en obligaciones de infraestructura, gran parte de ellas vinculadas a su proyecto Stargate con los socios Oracle y SoftBank.

La enorme cantidad de gasto de la industria tecnológica en infraestructura informática para startups de IA que aún no son rentables ha alimentado preocupaciones sobre una burbuja de inversión en IA.

Los inversores han observado de cerca una serie de acuerdos entrelazados en los últimos meses entre los principales desarrolladores de IA como OpenAI y Anthropic y las empresas que construyen los costosos chips de computadora y centros de datos necesarios para impulsar sus productos de IA. Anthropic dijo que seguirá “priorizando enfoques rentables y eficientes en capital” para escalar su negocio.

