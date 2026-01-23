La empresa matriz de TikTok ha cerrado un acuerdo para vender una participación mayoritaria de sus operaciones en EE. UU. a inversores no chinos, lo que permitirá a la empresa seguir operando en el país y escapar finalmente de la amenaza de una prohibición inminente.

En virtud del acuerdo, el gigante tecnológico Oracle, la empresa de inversiones MGX, respaldada por el Estado emiratí, y la firma de inversiones estadounidense Silver Lake poseerán cada una el 15 % de una nueva compañía conjunta. También cuenta con el apoyo de la empresa de inversiones del fundador de Dell Technologies, Michael Dell.

La empresa matriz de TikTok, ByteDance, conserva una participación del 19,9 % en la nueva compañía, que oficialmente se llama TikTok USDS Joint Venture LLC.

“¡Estoy muy feliz de haber ayudado a salvar TikTok!”, escribió el presidente Trump en Truth Social. Continuó: “Ahora será propiedad de un grupo de grandes patriotas e inversores estadounidenses, el mayor del mundo, y será una voz importante. Junto con otros factores, [la plataforma] fue responsable de que me fuera tan bien con el voto joven en las elecciones presidenciales de 2024. Solo espero que en el futuro me recuerden los que usan y aman TikTok”.

También dio las gracias al presidente de China, Xi Jinping, por “aprobar” el acuerdo.

Según los términos del acuerdo, empresas no chinas poseen ahora la mayoría de las operaciones de TikTok en EE. UU., mientras que ByteDance, la empresa matriz de TikTok, conserva una participación de casi el 20 % ( AP )

“Podría haber tomado otra decisión, pero no lo hizo, y lo apreciamos”, escribió Trump.

Como parte del acuerdo, los datos de los usuarios estadounidenses estarán protegidos en el entorno seguro de la nube de Oracle en EE. UU., escribió TikTok en su sitio web, disipando las preocupaciones nacionales sobre la posible influencia de China en la aplicación. La nueva empresa también volverá a entrenar, probar y actualizar el algoritmo de recomendación de contenidos con datos de usuarios estadounidenses.

Asimismo, los usuarios de EE. UU. podrán seguir interactuando con los usuarios de TikTok de todo el mundo, según la empresa.

En septiembre, el presidente Trump anunció que se había alcanzado un acuerdo provisional entre Washington y Pekín sobre el destino de TikTok, mientras ambos países se enfrentaban en negociaciones comerciales.

Ese mismo mes, Trump también firmó una orden ejecutiva que retrasaba la aplicación de una ley aprobada previamente en 2024 que amenazaba con prohibir TikTok en EE. UU.

El presidente Trump retrasó en varias ocasiones la aplicación de la inminente prohibición de TikTok mientras se negociaba un acuerdo para preservar la funcionalidad de la app en EE. UU. ( REUTERS )

La orden supuso la cuarta vez que prorrogaba un plazo inminente en virtud de la legislación para que TikTok vendiera sus operaciones en EE. UU. o se enfrentara a una prohibición.

TikTok aceptó los términos del acuerdo en diciembre.

Los nuevos propietarios tienen vínculos políticos con Donald Trump. El multimillonario Larry Ellison, cofundador de Oracle, es un aliado del presidente, y otro inversor en la nueva entidad, Revolution, empleó anteriormente al vicepresidente J. D. Vance como socio gerente.

Durante su primer mandato, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que apoyaba la prohibición de TikTok.

