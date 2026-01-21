ChatGPT ahora predice tu edad para ver si puede mostrarte contenido para adultos

OpenAI introdujo en ChatGPT una herramienta de predicción de edad que determinará si los usuarios pueden ver contenidos para adultos.

La función llega antes de un nuevo “modo adulto” que se espera que debute en las próximas semanas; este permitirá a los usuarios generar contenido para adultos a través del chatbot de IA.

La herramienta de predicción de la edad funciona controlando los patrones de uso de una persona para estimar si es menor de 18 años.

Estas señales incluyen cómo y cuándo se utiliza una cuenta, así como su antigüedad.

Si el modelo de predicción de edad estima que un usuario es menor de edad, ChatGPT aplicará automáticamente protecciones para reducir la exposición a contenidos sensibles.

Esto podría incluir contenidos sexuales o violentos, representaciones de autolesiones, cualquier cosa que promueva una vida poco saludable o retos virales que fomenten comportamientos de riesgo o nocivos.

“Este enfoque está guiado por la opinión de expertos y se basa en la literatura académica sobre la ciencia del desarrollo infantil y reconoce las diferencias conocidas de los adolescentes en la percepción del riesgo, el control de los impulsos, la influencia de los compañeros y la regulación emocional”, explica una publicación en la web de OpenAI.

“Aunque estas restricciones de contenido ayudan a reducir la exposición de los adolescentes a material sensible, estamos centrados en mejorar continuamente estas protecciones, especialmente para hacer frente a los intentos de eludir nuestras salvaguardias”.

Cualquier persona etiquetada incorrectamente como menor de 18 años podrá confirmar su edad real subiendo un documento de identidad expedido por el gobierno, como el carnet de conducir o el pasaporte.

También podrán compartir un selfie con un servicio de verificación de identidad llamado Persona que utiliza IA para determinar la edad de una persona.

La nueva función de predicción de la edad se está desplegando en todo el mundo esta semana, aunque puede haber un retraso para los usuarios de la UE debido a requisitos regionales.

No se fijó una fecha para el próximo “modo adulto”, aunque el jefe de aplicaciones de OpenAI, Fidji Simo, dijo en diciembre que llegaría en el primer trimestre de 2026.

Se espera que permita a los usuarios generar representaciones eróticas y violentas a través de las herramientas de imagen, texto y video de ChatGPT.

También les permitirá hablar de temas delicados que actualmente están restringidos en las plataformas, aunque los contenidos no consentidos, los deepfakes y los actos ilegales seguirán estando prohibidos.

Traducción de Olivia Gorsin