Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, defendió el elevado consumo de energía de la inteligencia artificial al compararlo con los alimentos que consumen los seres humanos.

Los sistemas de IA como ChatGPT requieren grandes cantidades de energía, tanto en su entrenamiento como en la respuesta a consultas. En ese contexto, Altman reconoció este elevado consumo y destacó la necesidad de incorporar nuevas tecnologías, como la energía solar y la fusión nuclear, para alimentar la IA de forma más limpia.

No obstante, durante declaraciones en India en el marco de la cumbre de inteligencia artificial del país, Altman pareció restar peso a las críticas al equiparar ese gasto energético con el tiempo y los recursos que requieren las personas para desarrollarse.

“La gente habla de cuánta energía se necesita para entrenar un modelo de IA, pero también se requiere mucha energía para formar a un ser humano”, dijo Altman. “Se necesitan unos 20 años de vida —y toda la comida que consumes durante ese tiempo— antes de volverte inteligente”.

En declaraciones a The Indian Express, reconoció que es “válido” preocuparse por el consumo energético; sin embargo, sostuvo que la respuesta pasa por apostar por nuevas fuentes de energía. “Tenemos que avanzar hacia la energía nuclear o la eólica y solar muy rápidamente”, afirmó.

En la misma conferencia también rechazó las preocupaciones sobre el agua utilizada para entrenar sistemas de IA —empleada en la refrigeración de los centros de datos— y calificó esas críticas de “falsas”. “Antes era cierto”, señaló, aunque aseguró que afirmar que la gente debería evitar la IA por el uso de agua resulta “completamente falso” y “absurdo”.

Sus declaraciones generaron críticas generalizadas, sobre todo porque pareció restar valor a la vida humana y sugerir que “entrenar” a una persona equivale a entrenar un sistema de inteligencia artificial.

Traducción de Leticia Zampedri