Informe apocalíptico sobre IA se vuelve viral al advertir que la inteligencia humana perderá relevancia

Un nuevo artículo que proyecta una visión apocalíptica sobre el futuro de la humanidad frente a la inteligencia artificial se volvió viral y provocó caídas en las acciones de grandes empresas tecnológicas y financieras.

Titulado “El colapso global de la inteligencia en 2028” y publicado el domingo por Citrini Research, el informe adopta un tono alarmista sobre la amenaza que la IA representa para los empleos de cuello blanco y advierte que podría desembocar en una “crisis global de la inteligencia”.

“Durante toda la historia económica moderna, la inteligencia humana ha sido el recurso escaso”, escribió Citrini Research. “Ahora estamos presenciando el fin de esa prima”.

El informe añade: “La inteligencia artificial es ahora un sustituto competente y en rápida mejora de la inteligencia humana en una gama cada vez mayor de tareas. El sistema financiero, optimizado durante décadas para un mundo de mentes humanas escasas, se está reajustando. Ese reajuste es doloroso, desordenado y está lejos de haber terminado”.

Citrini Research fue fundada por James van Geelen, quien coescribió el artículo junto a Alap Shah, conocido por dirigir el fondo de inversión centrado en IA Lotus Technology Management. La firma, creada en 2023, se ha convertido en uno de los blogs financieros más destacados en Substack, según informó The Wall Street Journal.

Los autores aclararon que el artículo no constituía una predicción, sino un escenario hipotético ambientado en junio de 2028. En ese marco, plantearon la pregunta de si “nuestro optimismo frente a la IA sigue siendo acertado… ¿y si en realidad eso fuera una señal bajista?”.

Aun con esa salvedad, el texto se difundió con rapidez el lunes, y las acciones de empresas de software que utilizan IA, como Datadog, CrowdStrike y Zscaler, cayeron más de 9 por ciento cada una.

IBM, que integra el estudio de desarrollo de IA Watsonx, se desplomó un 13 por ciento —su peor jornada bursátil desde el año 2000—, mientras que American Express, KKR y Blackstone, también mencionadas en la publicación de Citrini, registraron caídas, según informó The Wall Street Journal.

En la misma línea, las acciones de DoorDash bajaron 6,6 por ciento el lunes después de que el artículo calificara a la aplicación de entregas como un “caso emblemático” de cómo la nueva tecnología de IA podría alterar negocios que obtienen ganancias de la llamada “fricción interpersonal”.

Citrini sostuvo que, en el futuro, los agentes de IA podrían asistir a conductores y clientes en la gestión de entregas de comida a un costo mucho menor.

Frente a ese planteo, el cofundador de DoorDash, Andy Fang, respondió que cree que el “comercio agentivo será transformador para la industria”, en alusión a compras impulsadas por agentes de IA que actúan en nombre de los clientes.

Con ello, su empresa deberá evolucionar para operar tanto con agentes de IA como con clientes. “El terreno se está moviendo bajo nuestros pies y la industria tendrá que adaptarse”, escribió en X.

En los últimos años, la IA ha impulsado los mercados financieros globales. Sin embargo, algunos expertos han cuestionado si este auge responde a una “burbuja” bursátil alimentada por el exceso de confianza de los inversionistas, un fenómeno peligroso en el que los precios se desconectan del valor real de las empresas y pueden colapsar de forma repentina.

El impacto de la IA se extiende a múltiples sectores y, aunque algunos jóvenes temen que elimine empleos de nivel inicial, un informe de 2025 del centro de estudios Brookings Institution señala que su adopción ha favorecido el empleo y el crecimiento empresarial, sin provocar una pérdida masiva de puestos de trabajo.

Los temores sobre la disrupción causada por la IA están “ocurriendo antes de lo que la mayoría anticipaba”, dijo al Journal Jordan Rizzuto, director de inversiones de la firma de estrategia GammaRoad Capital Partners. “Así es la naturaleza de una tecnología que se acelera”.

En paralelo, las bolsas mundiales también cerraron a la baja el lunes ante una nueva incertidumbre en torno a la política comercial de Estados Unidos. Durante el fin de semana, el presidente Donald Trump anunció que elevará la tasa global de aranceles al 15 por ciento, después de que la Corte Suprema determinara que sus amplios aranceles internacionales habían sido impuestos de manera ilegal.

