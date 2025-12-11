Cientos de coches Porsche dejaron de funcionar en Rusia debido a un problema con un sistema de seguridad por satélite, según informes locales.

Los propietarios reportaron varios problemas con sus vehículos, entre ellos que no podían arrancar el motor o que se apagaba poco después del encendido. Otros aseguraron que no podían abrir sus coches.

Aún se desconoce la causa del problema, aunque un representante del mayor grupo de concesionarios de Rusia declaró a los medios locales que podría tratarse de un acto de sabotaje.

“Es posible que se hiciera de forma deliberada”, declaró el portavoz de Rolf al sitio web de noticias RBC, sin aportar pruebas.

No hay soporte oficial para los propietarios rusos de Porsche después de que el fabricante alemán suspendiera sus operaciones comerciales en el país tras la invasión rusa de Ucrania en 2022.

No parece que el problema afecte a ningún otro país.

Según los informes, algunos concesionarios han emitido una solución para los coches afectados, que consiste en restablecer manualmente las unidades de alarma.

El concesionario Rolf informó por primera vez un aumento de las solicitudes de servicio el 28 de noviembre, según RBC.

“Por el momento, no hay conexión para todos los modelos y tipos de motores de combustión interna”, declaró a la publicación la directora de servicio de Rolf, Yulia Trushkova.

Asimismo, añadió: “Se puede bloquear cualquier vehículo. De momento, el bloqueo puede eludirse restableciendo la unidad de alarma de fábrica y desmontándola. Seguimos investigando el asunto y las opciones de los mecánicos para desbloquear los vehículos”.

El problema afecta a cualquier modelo fabricado después de 2013 que esté equipado con un sistema antirrobo de seguimiento del vehículo (VTS).

Cuando se produce una pérdida de conectividad por satélite, el VTS lo interpreta como un posible intento de robo e inmoviliza el motor.

“El sistema de seguimiento de vehículos de Porsche está diseñado para funcionar sin problemas de forma oculta, para deshacerse de la necesidad de activarlo y desactivarlo a diario”, afirma el sitio web del fabricante de automóviles.

The Independent se puso en contacto con Porsche para obtener más información al respecto.