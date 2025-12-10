Comienza la prohibición de redes sociales a menores de 16 años en Australia

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, celebró la prohibición mundial pionera de las redes sociales para niños menores de 16 años que entró en vigor el miércoles, describiéndola como un momento en que las familias recuperan el poder de manos de las grandes empresas tecnológicas, aunque advirtió que la implementación sería difícil.

Algunos padres dijeron que sus hijos estaban angustiados al descubrir que habían sido excluidos de las plataformas cuando la ley histórica entró en vigor. Algunos niños pequeños indicaron haber engañado a la tecnología de estimación de edad de las plataformas dibujándose vello facial. También se espera que los padres y hermanos mayores ayuden a algunos niños a eludir las restricciones.

“Este es el día en que las familias australianas están recuperando el poder de estas grandes empresas tecnológicas y están afirmando el derecho de los niños a ser niños y de los padres a tener una mayor tranquilidad”, afirmó Albanese a la Australian Broadcasting Corp.

Más tarde, Albanese dijo en un encuentro en Sydney de partidarios de la reforma, incluidos padres que culpan a las redes sociales por el suicidio de un hijo: "Esta reforma cambiará vidas. Para los niños australianos... permitiéndoles simplemente tener su infancia. Para los padres australianos, permitiéndoles tener una mayor tranquilidad. Pero también para la comunidad global, que está mirando a Australia y diciendo: bueno, si Australia puede hacerlo, ¿por qué nosotros no?".

Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube y Twitch enfrentan multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (32,9 millones de dólares) desde el miércoles si no toman medidas razonables para eliminar las cuentas de niños australianos menores de 16 años.

Australia informará antes de Navidad si la prohibición de las redes sociales está funcionando

La prohibición será aplicada por la Comisionada de Seguridad Electrónica de Australia, Julie Inman Grant. Ella dijo que las plataformas ya tenían la tecnología y los datos personales sobre sus usuarios para hacer cumplir la restricción de edad con precisión.

El jueves, enviaría a las diez plataformas objetivo avisos exigiendo información sobre cómo se estaba implementando la restricción de edad y cuántas cuentas se habían cerrado.

"Proporcionaremos información al público antes de Navidad sobre cómo se están implementando estas restricciones de edad y si preliminarmente vemos que están funcionando", dijo Inman Grant.

"Las respuestas a estos avisos formarán la base con la que mediremos el cumplimiento", agregó.

La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, dijo que las plataformas con restricción de edad "pueden no estar de acuerdo con la ley y ese es su derecho; no esperamos un apoyo universal del 100%", pero que todas se habían comprometido a cumplir con la ley australiana. Dijo que más de 200.000 cuentas de TikTok en Australia ya habían sido desactivadas para el miércoles.

Wells también advirtió a los niños pequeños que hasta ahora habían evadido la detección que eventualmente serán identificados. Un niño que usara una red privada virtual para aparentar estar en Noruega sería descubierto si publicara rutinariamente imágenes de playas australianas, dijo Wells.

"Sólo porque hoy puedan haberlo evitado (la detección) no significa que podrán evitarlo en una semana o un mes porque las plataformas de redes sociales tienen que volver y revisar rutinariamente las cuentas de menores de 16 años", señaló Wells.

"Estas plataformas de redes sociales tienen tantos datos sobre nosotros porque elegimos dárselos porque nos gusta las redes sociales y porque hoy tu hermano mayor escaneó su cara por ti, lo que te ha comprado un poco de tiempo, no significa que estas cuentas no te verán hablando con otros chicos de 14 años esta noche sobre el carnaval de fútbol para menores de 16 años el fin de semana, sobre tus próximas vacaciones escolares y quién será tu profesor de décimo grado el próximo año", agregó.

Albanese dijo que la implementación sería difícil y "no será perfecta".

"Esto se trata, de manera importante, de hacer frente a las grandes tecnológicas, diciendo que las empresas de redes sociales tienen una responsabilidad social", afirmó.

El padre de una víctima de extorsión dice que el veto es un comienzo

Wayne Holdsworth, quien se convirtió en defensor de la restricción de edad porque su hijo Mac se quitó la vida tras ser víctima de una trama de extorsión sexual en línea, describió la nueva ley como un comienzo. Ahora los niños deben ser educados sobre los peligros en línea antes de cumplir 16 años.

“Nuestros hijos que hemos perdido no han muerto en vano porque hoy estarán mirando hacia abajo muy orgullosos del trabajo que todos hemos hecho”, dijo Holdsworth dijo en la reunión en Sydney.

Flossie Brodribb, una defensora de 12 años de la prohibición de las redes sociales para niños pequeños, dijo en la reunión que esperaba que otros países siguieran el ejemplo de Australia.

"Esta prohibición es audaz y valiente y creo que ayudará a niños como yo a crecer más saludables, seguros, amables y más conectados con el mundo real", afirmó Flossie.

Simone Clements dijo que la prohibición de las redes sociales tendría un costo financiero para sus gemelos de 15 años, Carlee y Hayden Clements. Carlee es actriz, modelo, bailarina, cantante e influencer. Su hermano es actor y modelo.

“Sé que nuestra situación es única para nuestra familia porque los niños están en la industria del entretenimiento y las redes sociales van de la mano con la industria del entretenimiento”, dijo la madre a ABC. "Hemos usado las redes sociales de la manera más positiva. Y es una plataforma para que básicamente muestren su portfolio, y... esta es una fuente de ingresos para los niños".

Clements dijo que el mayor impacto en sus hijos sería la pérdida de sus jóvenes seguidores en línea.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.