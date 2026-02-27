El papa León XIV instó a los sacerdotes católicos a resistir la “tentación” de usar inteligencia artificial para escribir sus homilías y, además, pidió a sus colegas del clero que “usen más el cerebro”.

El pontífice, nacido en Chicago y primer estadounidense en liderar la Iglesia católica, hizo estas declaraciones durante una reunión a puerta cerrada con el clero de la Diócesis de Roma el 19 de febrero.

Los detalles del encuentro, en el que respondió preguntas de los sacerdotes, se conocieron al día siguiente y fueron difundidos por Vatican News.

En ese intercambio, afirmó que una homilía implica “compartir la fe” y subrayó que la inteligencia artificial “nunca podrá hacerlo”. Además, advirtió que, al igual que los músculos del cuerpo, si el cerebro no se ejercita, se debilita, por lo que la inteligencia debe ponerse en práctica para no perder esa capacidad.

El papa León XIV instó a los sacerdotes católicos a "resistir" la tentación de usar inteligencia artificial al escribir sus sermones

El pontífice, de 70 años, también cuestionó el uso de las redes sociales y pidió cautela frente a la búsqueda de “me gusta” y “seguidores” a través de “una ilusión en internet, en TikTok”.

León XIV suele pronunciarse sobre asuntos de política internacional e incluso explicó que eligió su nombre pontificio por sus posturas sobre la inteligencia artificial y por las connotaciones históricas que ese nombre conlleva.

“Hubo muchas razones, pero principalmente el papa León XIII, quien en su histórica encíclica Rerum Novarum abordó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial”, dijo León el año pasado, según Vatican News.

En ese sentido, añadió que hoy la Iglesia ofrece el tesoro de su doctrina social como respuesta a otra revolución industrial y a los avances en inteligencia artificial, que plantean nuevos desafíos para la defensa de la dignidad humana, la justicia y el trabajo.

El pontífice también se ha pronunciado sobre la política en su país natal y, en varias ocasiones, criticó a la administración del presidente Trump, lo que llevó a algunos republicanos alineados con el movimiento MAGA a calificarlo de “woke”.

Durante su pontificado, rechazó una invitación para integrarse al Consejo de Paz de Trump y advirtió sobre una nueva etapa marcada por una “diplomacia basada en la fuerza”, además de sugerir que los inmigrantes enfrentan un “trato inhumano” en Estados Unidos.

En respuesta, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, negó que los inmigrantes reciban un trato “inhumano” en el país, aunque no aludió de forma directa a las declaraciones del papa León.

El papa se pronuncia con frecuencia sobre la política mundial, lo que ha llevado a algunos críticos a calificarlo de "woke"

Sin embargo, incluso antes de asumir como líder de la Iglesia católica, el entonces futuro pontífice ya había cuestionado la postura de la administración Trump sobre inmigración.

En febrero de 2025 afirmó que el vicepresidente J. D. Vance estaba “equivocado” al sugerir que las enseñanzas cristianas respaldaban las políticas migratorias del gobierno.

En declaraciones a Fox News, sostuvo que las personas deben “amar a su familia y luego amar a su prójimo”, y añadió que solo después el gobierno debería “priorizar al resto del mundo”.

Ante esas declaraciones, León respondió: “Jesús no nos pide que clasifiquemos nuestro amor por los demás”.

The Independent se puso en contacto con la Asociación de Sacerdotes Católicos de Estados Unidos para solicitar comentarios.

Traducción de Leticia Zampedri