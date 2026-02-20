Las mujeres y las niñas podrían correr el riesgo de sufrir acoso, hostigamiento y abusos si Meta sigue adelante con sus planes de añadir funciones de reconocimiento facial mediante inteligencia artificial a sus anteojos inteligentes, según han advertido destacadas organizaciones benéficas.

Los expertos señalaron que la tecnología, que permitiría a los usuarios identificar a las personas y averiguar información sobre ellas mediante la herramienta de IA de la plataforma, podría suponer un riesgo “directo y grave” para las supervivientes al ponerlas “en peligro” y permitir a los agresores localizarlas y rastrearlas.

Añadieron que la función también tenía el potencial de amenazar la seguridad de “todas las mujeres y niñas en espacios públicos”, al dar a los usuarios la posibilidad de acceder a información sobre ellas sin su consentimiento.

Llega después de que un informe del New York Times revelara que Meta, propietaria de Facebook, Whatsapp e Instagram, estaba considerando planes para añadir tecnología de reconocimiento facial a sus lentes Meta tan pronto como este año. Sin embargo, según fuentes consultadas por el New York Times, esta función no permitirá a los usuarios buscar a todas las personas con las que se encuentren.

open image in gallery Varias organizaciones benéficas contra el maltrato doméstico afirman que los agresores utilizan cada vez más la tecnología portátil, como los anteojos inteligentes, para acechar y acosar a las supervivientes ( AFP via Getty Images )

Las fuentes sugirieron que la herramienta aún se está desarrollando, pero podría implicar el uso de un sistema de “etiqueta de nombre” para identificar un rostro con el que alguien está vinculado a través de una plataforma Meta, o que tiene un perfil público en una plataforma Meta como Facebook o Instagram.

Las organizaciones benéficas británicas contra el maltrato doméstico Refuge y Women's Aid dijeron a The Independent que la “trágica realidad” es que los agresores utilizarían estas herramientas con fines “nefastos”. Un portavoz de Meta declaró que “aún se [estaban] estudiando las opciones” al respecto y que se adoptaría un enfoque “considerado”.

Emma Pickering, responsable del equipo de abuso y empoderamiento económico facilitado por la tecnología de Refuge, aseguró que los planes de Meta suponían un “riesgo directo y grave” para los supervivientes.

“El acoso es una táctica extremadamente común utilizada por los agresores, y una función de identificación instantánea podría poner a las supervivientes en peligro al permitir a los agresores localizarlas y seguirlas”, afirmó.

“También amenaza la seguridad de todas las mujeres y niñas en espacios públicos, al conceder acceso a quienes llevan estos anteojos a información sobre la identidad de alguien sin su consentimiento, lo que puede facilitar el acoso, la vigilancia y otros abusos”, continuó.

Añadió que la organización benéfica apoyaba a “innumerables supervivientes sometidas a abusos facilitados por la tecnología todos los días” y que “actualmente [era] demasiado fácil para los agresores convertir en armas los accesorios inteligentes”, con consecuencias “devastadoras” para las supervivientes.

Ambas organizaciones benéficas dijeron a The Independent que las empresas tecnológicas debían tener en cuenta la seguridad de las mujeres como “principio fundamental” a la hora de diseñar nuevos productos.

“Una y otra vez vemos lo que ocurre cuando los dispositivos salen al mercado sin tener debidamente en cuenta cómo pueden utilizarse para perjudicar a las mujeres y las niñas”, expresó Pickering, quien agregó que era “inaceptable” que la seguridad y bienestar de las personas se traten como “algo secundario”.

open image in gallery Mark Zuckerberg, CEO de Meta, con los anteojos inteligentes de su empresa ( REUTERS )

Isabelle Younane, responsable de Asuntos Externos de Women's Aid, afirmó que era “vital” que los productos se desarrollaran con un “diseño seguro” desde su concepción.

Estas declaraciones se producen tras reportes de que se está filmando a mujeres sin su consentimiento utilizando lentes inteligentes. Las expertas explicaron a The Independent que las mujeres sufrían “múltiples” perjuicios derivados de este comportamiento, como el riesgo de ser víctimas de videos ultrafalsos o deepfakes, tener que “vigilar” su intimidad en espacios públicos y ser objeto de discusiones en páginas de comentarios con alcance “global”.

El mes pasado, Refuge advirtió que los agresores utilizaban cada vez más tecnología portátil, como relojes inteligentes y anillos, para acechar, acosar y coaccionar a las supervivientes.

Los datos publicados por la organización benéfica mostraron un aumento del 62 % en el número de personas referidas a su equipo de Abuso facilitado por la tecnología y empoderamiento económico en 2025 a 829, frente a las 512 de 2024.

Por su parte, un portavoz de Meta declaró: “Construimos productos que ayudan a millones de personas a conectarse y enriquecer sus vidas”.

“Aunque oímos hablar con frecuencia del interés que despierta este tipo de función —y ya existen algunos productos en el mercado—, aún estamos estudiando las opciones y adoptaremos un enfoque considerado antes de lanzar nada”, agregó.

Traducción de Sara Pignatiello