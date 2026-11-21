Un matemático que trabaja para el gigante de inteligencia artificial Anthropic asegura que resolvió un Santo Grial de los problemas matemáticos con la ayuda de la herramienta de IA de la empresa, Claude.

Es la segunda vez en los últimos meses que una empresa del sector o alguien vinculado a una de ellas afirma haber solucionado un célebre problema matemático no resuelto.

Levent Alpöge, miembro del equipo técnico de la empresa, hizo el anuncio el viernes mediante una explicación de cuatro páginas publicada en su web. Afirmó que, gracias a su trabajo con Claude, ha encontrado una demostración de la Hipótesis de Riemann.

“Claude y yo lo hemos pasado muy bien juntos con un abanico tan amplio en los últimos meses, pero esta vez Claude me superó con creces cerca de la línea de meta”, escribió Alpöge. “No, Claude voló, y bailó, y brilló cerca de esa línea de meta”.

Formulada en 1859, la Hipótesis de Riemann se centra en la distribución de los números primos —aquellos que solo son divisibles por uno y por sí mismos— a medida que crecen hacia el infinito.

Según Alpöge, realizó el hallazgo el domingo por la noche. Le envió un mensaje al director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, para preguntar sobre “mi capacidad para anunciarlo”, ya que la empresa con sede en San Francisco estaba a punto de acaparar titulares con su debut en bolsa.

Un día después de la oferta pública inicial de la empresa —la de mayor valor en la historia—, Alpöge reveló que había resuelto el problema que se había mostrado esquivo durante más de 150 años. Anthropic no respondió a un correo electrónico de The Associated Press en el que se solicitaban comentarios sobre la afirmación de su empleado.

Alpöge publicó su demostración de la Hipótesis de Riemann —y la de Claude— en 17 millones de líneas de código Lean, un lenguaje de programación que permite programar demostraciones de teoremas matemáticos. Tradicionalmente, los hallazgos ocultos en ese código se publicarían en un artículo formal, indicó Alex Kontorovich, profesor distinguido y jefe del departamento de matemáticas de la Universidad Rutgers.

“Por lo general, cuando alguien te entrega un artículo, es también una especie de código para una demostración y tienes que leer el artículo, seguirlo por tu cuenta, determinar si crees cada una de las líneas de ese artículo. Y cuando terminas, deberías tener una comprensión profunda de por qué algo es cierto”, explicó.

Añadió que Claude siguió ese código y que la demostración es verdadera.

“¿Significa eso que yo lo entiendo? Todavía no. Pero la computadora es extraordinariamente selectiva, mucho más que yo, y así que si puedes satisfacer a la computadora, hay una probabilidad muy, muy grande de que también me satisfagas a mí”, comentó. “Pero tengo que hacer el trabajo”.

Horas después del anuncio, la Hipótesis de Riemann seguía figurando como no resuelta en la web del Instituto de Matemáticas Clay. La institución selecció la hipótesis en 2000 como uno de los siete Problemas del Premio del Milenio y ofreció una recompensa de un millón de dólares por la solución.

El proceso de evaluación para determinar si el problema se ha resuelto realmente lleva tiempo, explicó Martin Bridson, presidente del Instituto.

“Este es un anuncio de importancia histórica, que encierra la promesa de una transformación dramática en la percepción de lo que es posible en la lucha por ampliar la comprensión humana de las matemáticas”, señaló en un comunicado. “Pero el camino desde el anuncio de hoy hasta un lugar de comprensión real será largo y difícil”.

Alpöge dijo que está “presentando al mundo un argumento completo antes de haber dominado un vasto entorno en torno a sus fundamentos matemáticos”. Afirmó que de su trabajo con inteligencia artificial salieron más de 250.000 páginas.

En septiembre, OpenAI dijo que su tecnología fue clave en un avance similar con Navier-Stokes, una ecuación que rige el flujo de los fluidos.

“Cayó Navier-Stokes y ahora la Hipótesis de Riemann”, apuntó Kontorovich. “Hay una especie de experiencia extracorporal en la que me veo a mí mismo diciendo ‘Sí, la Hipótesis de Riemann ha sido resuelta’, y tratando de comprender qué demonios son estas palabras que están saliendo de mi boca”.

Anthropic protagonizó esta semana un arrollador debut en Wall Street, con el que recaudó una cifra récord de 81.000 millones de dólares con una valoración de 1,5 billones de dólares.

Amodei ha proyectado una visión optimista del futuro de la IA, en la que la tecnología conduce a avances significativos en la investigación matemática y científica, al tiempo que advierte sobre los riesgos potenciales que plantea.

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La redactora de tecnología de Associated Press Kaitlyn Huamani contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.