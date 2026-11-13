Caída mundial de Microsoft: todas las grandes organizaciones afectadas por la interrupción del servicio

Una importante interrupción global del servicio de Microsoft dejó a millones de personas en todo el mundo sin acceso a sus correos electrónicos y otros servicios digitales clave.

Los problemas de Microsoft 365 afectaron a los usuarios de Outlook, SharePoint, Teams, 365 y Copilot AI, así como a múltiples servicios conectados.

Microsoft afirmó que el problema afecta a “la conectividad del servicio Microsoft 365 para los usuarios de cualquier región”, y algunos expertos advirtieron que podría figurar entre las interrupciones tecnológicas más perjudiciales desde el punto de vista económico de la historia.

Se trata del segundo fallo en los servicios de Microsoft 365 este año, lo que genera preocupación de que los fallos repetidos puedan llevar a los clientes a cuestionar su fiabilidad.

Aquí tienes un resumen completo de todas las grandes organizaciones, corporaciones y sectores afectados por la interrupción del servicio de Microsoft.

Agencias gubernamentales

Los departamentos gubernamentales de Australia, Japón, Singapur y Estados Unidos informaron haberse visto afectados por la interrupción.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos afirmó que estaba trabajando directamente con los ingenieros de Microsoft para restablecer el acceso al correo electrónico y al espacio de trabajo.

En Australia, entre los organismos federales afectados se encontraban la agencia de inteligencia del país, ASIO, así como la Policía Federal Australiana.

El subsecretario jefe del gabinete de Japón, Masanao Ozaki, confirmó que partes de la infraestructura informática del gobierno se vieron afectadas por la interrupción del servicio, mientras que las agencias gubernamentales de Singapur informaron de interrupciones en el servicio el viernes por la mañana.

Servicios de salud

El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) declaró el viernes que algunos pacientes podrían tener dificultades para obtener sus medicamentos debido a la interrupción del servicio de Microsoft.

Un portavoz de la Asociación Nacional de Farmacias afirmó que la interrupción del servicio “afecta la capacidad de las farmacias para comunicarse con los consultorios médicos y algunos pacientes”.

El NHS también comunicó que los correos electrónicos del personal están caídos en varias regiones, aunque las citas de los pacientes deberían poder continuar según lo previsto.

Empresas de IA

Tanto Anthropic como OpenAI sufrieron problemas porque sus servicios están integrados con los sistemas de Microsoft.

Anthropic, la empresa creadora de Claude, informó de una cantidad elevada de errores y de una lentitud en las respuestas a las solicitudes de Claude para Outlook, lo que afecta a las herramientas de correo electrónico, calendario y búsqueda.

OpenAI informó de problemas similares e indicó que estaba trabajando para resolverlos.

“Estamos investigando un problema con los conectores de Microsoft por el que es posible que se interrumpan las nuevas conexiones y que las herramientas no funcionen como se espera”, dijo el creador de ChatGPT en un informe de estado.

Escuelas y universidades

Varias escuelas y universidades informaron interrupciones como resultado de la caída de los servicios de administración basados en la nube.

En el Reino Unido, la Universidad de Manchester aconsejó a su personal que utilizara las llamadas telefónicas y los mensajes de texto para las comunicaciones urgentes, y que guardara cualquier trabajo importante directamente en sus ordenadores en lugar de en la nube.

Los profesores de una universidad australiana expresaron su frustración por el impacto que los cortes de luz estaban teniendo en sus clases.

Ali Yavari, profesor asociado de la Universidad Tecnológica de Swinburne, también advirtió que “las consecuencias pueden perdurar más allá del propio apagón” debido a las medidas adoptadas para continuar trabajando.

“Por frustración o urgencia, los empleados pueden recurrir a cuentas de correo electrónico personales, dispositivos no gestionados o servicios de mensajería y de intercambio de archivos no autorizados para seguir trabajando”, declaró el profesor Yavari al medio local ABC News.

Añadió que esto podría provocar futuras pérdidas de datos o violaciones de la privacidad.

Traducción de Olivia Gorsin