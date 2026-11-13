Cuando Outlook calla: memes, nostalgia y un inesperado respiro por la caída de Microsoft 365

Fue el sonido del e-silencio.

Sin campanillas de correo electrónico de Microsoft Outlook, sin pitidos de mensajes de Teams, sin nuevas notificaciones y, muy posiblemente, sin trabajo realizado.

Microsoft 365 estuvo a punto de convertirse en Microsoft 364 mientras la interrupción globa l se prolongaba desde el jueves hasta, irónicamente (o apropiadamente, dependiendo de tu perspectiva personal), el viernes 13. La disrupción ha afectado a un número desconocido de internautas, pero el total podría ser de hasta 450 millones, la cifra que el gigante tecnológico promociona como el número de clientes de pago de las aplicaciones de Microsoft 365.

Muchos de nosotros hacíamos lo mismo: actualizar, actualizar, actualizar.

Pero ¿qué ocurre realmente cuando una herramienta de trabajo esencial se queda en silencio y ese silencio se escucha en todo el mundo?

Lamentablemente, parece que la prolongada pausa en línea no significó que saliéramos, y ni siquiera que nos desconectáramos. Miles de personas recurrieron a las redes sociales, una tecnología del siglo XXI, para quejarse del correo electrónico, un invento del siglo XX. Los memes brotaron por toda la internet mientras marcas como aerolíneas se apresuraban a capitalizar a primera hora del viernes un inesperado fin de semana largo.

“Los correos pueden esperar. El mundo ha esperado lo suficiente”, escribió Air India en X. “Considera esto como tu señal para planear esa escapada”.

La publicación de la aerolínea incluía una foto con vista desde la ventanilla de un avión y la frase: “Un cambio de perspectiva que recomendamos encarecidamente”, en un juego de palabras con “outlook”, que significa “perspectiva” en español, pero también es el nombre del sistema de correo electrónico de Microsoft.

Pero la filial británica de la cadena de supermercados de descuento Aldi sugirió quedarse en casa y escribió en Facebook: “¡Que Microsoft esté caído equivale a un día nevado para los adultos, ¿verdad?!”.

Burger King, en cambio, optó por un mensaje dirigido a Microsoft: “quien sea que esté diagnosticando y trabajando en la caída ahora mismo… tómate tu tiempo. sal y cómprate un Whopper”.

La Organización Mundial de la Salud, por su parte, propuso valientemente algunas ideas saludables fuera de línea, como tomarse un descanso de las pantallas o estirarse y caminar.

Podríamos hacerlo. Podríamos aprovechar un mundo y una jornada laboral en los que nuestras bandejas de entrada no exijan toda nuestra atención. Podríamos saborear la inesperada serenidad de un e-silencio impuesto. ¡Podríamos dar un paseo! De verdad, podríamos.

O podríamos quedarnos dentro, atados a nuestras computadoras portátiles y de escritorio y a nuestros teléfonos inteligentes, redactando opiniones contundentes en lugar de correos.

Y otra vez: actualizar, actualizar, actualizar.

Para algunas almas desafortunadas, Teams, lamentablemente, sí funcionaba. Otros se vieron obligados a cambiar a formas alternativas de comunicación.

“Ahora tenemos reuniones por WhatsApp”, escribió un usuario de Reddit.

“Mi jefe señaló que el programa donde tenemos nuestra capacitación todavía funciona”, publicó otra persona.

Otros más recurrieron a otras pantallas para entretenerse: “Pies arriba en el sofá, café en mano y jugando un poco de Xbox, maravilloso comienzo del día”, dijo otro. “Ojalá Outlook esté caído el resto del día”.

Pero la interrupción también provocó una nostalgia no vista desde el siglo pasado.

“En realidad ha sido bastante divertido en la oficina”, escribió otro usuario de Reddit. “Se siente como un evento social: todos están charlando, pedimos desayuno a domicilio, planeamos ir al pub esta tarde si esto continúa. ¿Así se sentían los 90?”.

Pero para muchos de nosotros, la Era de Internet lo consume todo. Aunque nuestros oídos tuvieron un respiro durante unas horas de los constantes timbres y pitidos de las notificaciones, nuestros dedos siguieron listos para responder a todos en cualquier momento.

Actualizar, actualizar, actualizar.

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The Associated Press utiliza varios servicios de Microsoft 365, incluidos Outlook, Teams, SharePoint y OneDrive. La interrupción le dio a Dazio algo de paz y tranquilidad para escribir este reportaje.

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El periodista de la AP Chan Ho-him contribuyó a este reportaje desde Hong Kong.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.