Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, compareció ante un tribunal de Los Ángeles para testificar en un juicio civil por presunta adicción a las redes sociales, un caso que se sigue de cerca y que podría tener amplias repercusiones para la industria tecnológica.

Zuckerberg llegó temprano este miércoles al Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, escoltado por personal de seguridad y varios colaboradores —algunos con gafas Meta AI—, donde fue recibido por una multitud y decenas de fotógrafos.

Es la primera vez que el empresario de 41 años, cuya fortuna se estima en unos 220.000 millones de dólares, declara en un juicio civil. En el centro del caso se encuentra una joven californiana de 20 años, identificada en los documentos judiciales como KGM, quien en 2022 demandó a Meta, TikTok, Google y Snap.

La demandante acusa a las compañías de adoptar tácticas similares a las de la industria tabacalera: fomentar conductas adictivas entre adolescentes mientras restaban importancia a investigaciones internas que advertían sobre riesgos para la salud. KGM sostiene que comenzó a usar de forma compulsiva YouTube e Instagram desde niña y que estas plataformas agravaron sus pensamientos suicidas y su depresión, acusaciones que las empresas rechazan.

Zuckerberg subió al estrado cerca del mediodía y fue sometido de inmediato a una serie de preguntas por parte del abogado de la demandante, Mark Lainer, entre ellas sobre su preparación mediática. Según Sky News, el ejecutivo respondió que es “conocido por no ser bueno en esto” y que recibe “muchos consejos”.

open image in gallery Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, testifica en California en un juicio histórico por la adicción a las redes sociales ( AFP via Getty Images )

Durante la audiencia a puerta cerrada, el jurado examinó un documento titulado “Zuckerberg comms plan”, que incluía recomendaciones para que el empresario evitara parecer “falso, robótico, corporativo y acartonado”.

Zuckerberg también reiteró ante el tribunal que, en su opinión, las compañías no deberían diseñar sus plataformas para fomentar deliberadamente que los jóvenes pasen cantidades excesivas de tiempo en línea.

“Debes intentar crear algo útil”, afirmó. “Y si lo haces, la gente naturalmente querrá usarlo”.

El multimillonario fue interrogado además sobre documentos entregados al Congreso que indicaban que unos 4 millones de menores de 13 años utilizan Instagram, pero Zuckerberg respondió que algunos niños mienten sobre su edad al registrarse.

“¿Usted espera que un niño de 9 años lea toda la letra pequeña?”, cuestionó Lainer, según CNBC. “¿Esa es su base para declarar bajo juramento que los menores de 13 no están permitidos?”.

open image in gallery Zuckerberg estaba escoltado por varias personas que parecían formar parte de su equipo de seguridad ( AFP via Getty Images )

open image in gallery Fuera del tribunal, un hombre intentó entregarle documentos al CEO de Meta mientras le decía: “Mark Zuckerberg, ha sido notificado” ( AFP via Getty Images )

Durante la audiencia también se abordaron los posibles intereses financieros del magnate tecnológico. Cuando le preguntaron si sus hábitos de gasto deberían ser objeto de escrutinio, Zuckerberg respondió que ha “prometido donar casi toda mi fortuna a la caridad”.

Horas antes de su comparecencia, familiares que aseguran que sus hijos fueron perjudicados por las redes sociales se congregaron frente al tribunal, donde se los vio tomados de la mano y abrazándose mientras aguardaban el inicio de la jornada.

Poco después, cuando Zuckerberg ingresaba al edificio, aparentemente fue notificado con documentos legales. En un video difundido en línea se muestra a un hombre acercándose con un fajo de papeles y diciéndole: “Mark Zuckerberg, ha sido notificado”. El director ejecutivo no respondió, y tampoco no quedó claro si alguien de su equipo recogió los documentos.

Antes del inicio del juicio, TikTok y Snap alcanzaron un acuerdo con la demandante, lo que redujo el caso a dos empresas acusadas: Meta y Google.

“Estas compañías construyeron máquinas diseñadas para volver adictivos los cerebros de los niños”, afirmó Lanier al inicio del proceso, a principios de este mes. “Y lo hicieron a propósito”.

Los ejecutivos de Meta, empresa matriz de Instagram y Facebook, rechazaron las acusaciones,

y ahora el jurado en Los Ángeles deberá determinar si Instagram fue un factor determinante en los problemas de salud mental de la demandante. “Las pruebas demostrarán que enfrentó numerosos desafíos importantes mucho antes de empezar a usar las redes sociales”, declaró un vocero de Meta a The Independent.

En su alegato inicial, Paul Schmidt, abogado de la compañía, afirmó que los registros médicos muestran que la demandante tuvo una vida familiar turbulenta y que recurrió a las plataformas sociales como una forma de afrontar problemas que ya existían.

open image in gallery Padres y familiares fueron vistos abrazándose frente al Tribunal Superior de Los Ángeles antes del testimonio de Zuckerberg el miércoles ( AFP via Getty Images )

open image in gallery Padres y familiares, algunos de ellos demandantes en el caso, se toman de la mano antes de ingresar al Tribunal Superior de Los Ángeles el miércoles ( AFP via Getty Images )

Los directivos de Google también rechazaron las acusaciones presentadas por KGM.

Más de 1.500 demandas similares se han interpuesto contra empresas de redes sociales. Sin embargo, el caso de KGM es el primero de un grupo consolidado que llega a juicio, según CNN. Se trata de un juicio testigo, lo que significa que su veredicto podría influir en el desenlace de numerosos procesos similares.

Una eventual victoria para KGM podría sentar un precedente histórico y abrir la puerta a que las empresas tecnológicas sean consideradas responsables por diseñar productos potencialmente adictivos y perjudiciales.

En los últimos años, diversos estudios han señalado vínculos entre el uso frecuente de redes sociales por parte de adolescentes y efectos negativos en la salud mental, como ansiedad y depresión.

Meta, con sede en Menlo Park, California, también enfrenta otro juicio en Nuevo México. En ese caso, los demandantes acusan a la empresa de exponer a menores a contenido sexual y de crear un “caldo de cultivo” para depredadores sexuales. Desde la compañía, rechazaron las acusaciones y sostienen que los fiscales emplean tácticas “sensacionalistas”.

open image in gallery El abogado Paul Schmidt, representante de Meta, fue visto ingresando al Tribunal Superior de Los Ángeles la mañana del miércoles ( AFP via Getty Images )

Zuckerberg ya ha comparecido ante el Congreso para declarar sobre el impacto de sus plataformas —utilizadas por miles de millones de personas en todo el mundo— en la salud mental de los jóvenes.

En enero de 2024 asistió a una audiencia en el Capitolio centrada en los riesgos asociados a las redes sociales, donde legisladores lo cuestionaron, junto a otros directores ejecutivos tecnológicos, por no abordar de forma suficiente problemas como la adicción, las crisis de salud mental, el acoso y la actividad de depredadores sexuales.

Durante la sesión, transmitida por televisión, padres y menores ofrecieron testimonios en los que relataron casos de explotación y daños sufridos a través de estas plataformas. Manifestantes permanecieron en silencio detrás de Zuckerberg, sosteniendo fotografías de sus hijos fallecidos

open image in gallery Durante su comparecencia ante el Congreso en 2024, familiares de víctimas que murieron tras sufrir explotación o acoso sexual en redes sociales confrontaron a Zuckerberg ( AFP via Getty Images )

En un momento de la audiencia, el senador republicano Josh Hawley preguntó a Zuckerberg si quería disculparse ante las familias de las víctimas presentes en la sala.

“Siento todo lo que han pasado”, respondió el director ejecutivo de Meta, mientras se volvía hacia ellas. “Nadie debería vivir lo que han sufrido sus familias”.

Según Zuckerberg, Meta ha destinado recursos a iniciativas sectoriales para proteger a los menores y ha reforzado sus medidas de seguridad con límites de edad y herramientas de control parental.

Traducción de Leticia Zampedri