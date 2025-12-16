2.000 drones juegan a la mayor partida de Tetris del mundo

Una final de deportes electrónicos de uno de los videojuegos más antiguos del mundo batió un nuevo récord mundial de la mayor partida de Tetris jamás jugada.

En el espectáculo de Dubái, más de 2.000 drones reprodujeron los bloques del emblemático rompecabezas, lo que supone la primera vez que se juega al Tetris en el cielo.

El acontecimiento se produce más de cuatro décadas después de la creación del videojuego, que es el segundo más vendido de la historia con más de 520 millones de ventas.

“Cuando creé el Tetris en 1984, nunca imaginé que se convertiría en el icono cultural mundial que es hoy, y que seguiría evolucionando de formas nuevas y emocionantes”, afirma Alexey Pajitnov, que creó el videojuego mientras trabajaba como ingeniero de software en la Unión Soviética.

“Uno de mis mayores sueños fue verlo jugado con drones, así que estoy encantado de ver ese sueño hecho realidad”.

Tras más de 7 millones de partidos de clasificación en 60 países, los finalistas de Turquía y Perú disputaron la final en un marco de 150 metros de altura que albergaba los drones.

El ganador final fue Fehmi Atalar, de Turquía, que obtuvo una puntuación de 168.566 en cinco minutos.

“En mis cinco años de experiencia con el Tetris, éste fue el mejor momento, y este acontecimiento fue único en su género”, afirmó. “No es algo que se pueda describir con palabras”.

El evento de Red Bull, que tuvo lugar entre el 11 y el 13 de diciembre, no fue el primer campeonato mundial de Tetris, ya que en 2010 se inició una serie aparte. Sin embargo, fue la primera en ser sancionada oficialmente a escala mundial.

“Durante más de 40 años, Tetris fue un juego emblemático que inspiró la creatividad y la conexión en todo el mundo”, declaró Maya Rogers, directora ejecutiva de Tetris.

“La Final Mundial Red Bull de Tetris lleva el juego a nuevos niveles de innovación, competición y emoción. Con jugadores de 60 países reunidos bajo un cielo iluminado por más de 2.000 drones, es una impresionante celebración de habilidad y unidad”.

Traducción de Olivia Gorsin