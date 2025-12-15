Caída de Spotify: usuarios reportan fallas en la plataforma de ‘streaming’

Spotify dejó de funcionar en lo que parece ser una interrupción importante.

Los usuarios informaron de la aparición de mensajes de error y otros problemas al intentar escuchar música.

Los problemas parecen ser generalizados y se registraron en todo el mundo, según el sitio web de seguimiento Down Detector. Los usuarios empezaron a registrar fallas antes de las 10 a. m. en la costa este de Estados Unidos.

La caída del sitio ocurre después de una serie de cortes importantes en las últimas semanas, incluidos problemas en Cloudflare que dejaron fuera de servicio Spotify y otras aplicaciones importantes como ChatGPT.

En esta ocasión, los problemas parecían estar localizados en Spotify, mientras que otras plataformas importantes parecían seguir en línea.

“¡Somos conscientes de algunos problemas en este momento y los estamos revisando!”, afirmó la empresa en su cuenta de estado dedicada en X, antes conocida como Twitter.