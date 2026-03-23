Mark Zuckerberg crea un director ejecutivo de inteligencia artificial para que le ayude a dirigir Meta

Según un informe, Mark Zuckerberg, el director ejecutivo de Meta, está desarrollando un agente de inteligencia artificial personal que puede desempeñar algunas de sus funciones como CEO de forma autónoma.

La herramienta de inteligencia artificial, de la que informó por primera vez The Wall Street Journal, permite al fundador de la empresa tecnológica eludir los informes humanos y las diversas capas de gestión corporativa para obtener información.

Forma parte de una estrategia más amplia de la empresa propietaria de Facebook e Instagram para desarrollar sistemas internos de IA que puedan integrarse en los flujos de trabajo de todos los empleados.

Entre las herramientas de Meta se incluyen Second Brain, diseñada para buscar y organizar documentos de la empresa, y My Claw, que puede comunicarse con los agentes de IA de otros trabajadores en su nombre.

Según se informa, la empresa también ha creado un grupo de mensajería interna que permite a los bots de IA comunicarse entre sí de forma independiente.

The Independent se ha puesto en contacto con Meta para obtener más información.

Las revelaciones sobre el director ejecutivo de IA de Zuckerberg surgen en medio de una nueva tendencia en Silicon Valley conocida como “tokenmaxxing”.

Según informó inicialmente The New York Times, el término se refiere a los ingenieros de Meta, OpenAI y otras importantes empresas tecnológicas que utilizan la IA tanto como sea posible en su trabajo.

El sistema de gestión de estatus se basa en la idea de que maximizar el uso de tokens —las unidades de datos procesadas por los sistemas de IA— conduce a una mayor eficiencia y productividad en el lugar de trabajo, aunque algunos dentro de la industria han cuestionado este enfoque.

“Dentro de las grandes empresas tecnológicas, no utilizar la IA a un ritmo acelerado se está convirtiendo en un riesgo para la carrera profesional, independientemente de la calidad de los resultados”, afirmó el ingeniero de software Gergely Orosz.

En una conferencia telefónica sobre las ganancias de la compañía el mes pasado, Zuckerberg dijo que Meta integraría herramientas de IA en las funciones de las personas para transformar la forma en que se realiza el trabajo.

“Estamos invirtiendo en herramientas nativas de IA para que los empleados de Meta puedan ser más productivos”, afirmó.

“Estamos dando mayor protagonismo a los colaboradores individuales y reduciendo la estructura de los equipos. Estamos empezando a ver proyectos que antes requerían grandes equipos y que ahora pueden ser realizados por una sola persona con mucho talento.”

En los últimos meses, Meta ha contribuido a impulsar este movimiento con la adquisición de las startups Manus y Moltbook, centradas en agentes de IA, a pesar de las controversias que rodean a la IA autónoma.

Los agentes de IA de Moltbook, que funciona como una aplicación de redes sociales para bots, captaron una gran atención en febrero después de que se viralizaran publicaciones sobre el "derrocamiento" de los humanos.

Los expertos en seguridad también han advertido sobre la falta de medidas de protección en torno a los agentes de IA, lo que podría provocar filtraciones de datos y comportamientos inapropiados.

Adam Peruta, profesor de la Universidad de Syracuse y coautor de las guías PROMPT para trabajar con IA, declaró a The Independent: “La lección clave es que, una vez que conectas agentes semiautónomos con datos y servicios reales, debes tratar la plataforma como una infraestructura crítica”.

Traducción de Sara Pignatiello