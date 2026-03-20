Bots de IA superarán en número a los usuarios humanos de Internet el año que viene, afirma jefe de Cloudflare

Según el director de la empresa de infraestructura de internet Cloudflare , el rápido crecimiento de los bots de inteligencia artificial en internet hará que superen en número a los humanos en línea para 2027.

Durante su intervención en la conferencia SXSW de esta semana, el director ejecutivo de Cloudflare, Matthew Prince, señaló que la popularidad de los chatbots de IA, como ChatGPT de OpenAI y Gemini de Google, ha provocado un cambio masivo en el tráfico web durante los últimos seis meses.

“Quién o qué navega por Internet está cambiando con una rapidez increíble”, dijo Prince.

“Durante mucho tiempo, el tráfico de internet era en un 20% bots. Google era el más grande, pero había muchas otras cosas, incluyendo jackeadores, spammers y todo tipo de delincuentes en línea”, continuó.

“Con el auge de la IA generativa, existe una necesidad insaciable de datos. Estamos observando un aumento que nos lleva a sospechar que en 2027 la cantidad de tráfico de bots en línea superará la cantidad de tráfico humano en línea, y seguirá creciendo después de eso”, añadió.

open image in gallery Matthew Prince, director ejecutivo de CloudFlare, interviene en el escenario durante el evento «Safeguarding the Internet's Future» (Proteger el futuro de Internet), celebrado en The Midway SF el 4 de diciembre de 2025 en San Francisco, California ( Getty )

El directivo del sector tecnológico advirtió que la velocidad a la que aumenta el tráfico de IA podría generar una presión significativa sobre la web, especialmente con el auge de la IA agentiva, donde los bots realizan acciones de forma autónoma en nombre de un usuario.

Prince afirmó que los bots de IA suelen visitar mil veces más sitios web que los que visitaría un ser humano al realizar una tarea en línea, como comprar una cámara digital o planificar unas vacaciones.

Este enorme volumen de tráfico web está ejerciendo una presión significativa sobre los servidores, los proveedores de seguridad y demás infraestructura subyacente de la web.

“Todos vamos a tener que inventar nuevas tecnologías para respaldar lo que se está ofreciendo”, dijo Prince, y agregó: “Estamos viendo que el tráfico de internet crece y crece sin parar. Y no vemos nada que pueda frenarlo o detenerlo”.

Un informe publicado el año pasado por la empresa de ciberseguridad Imperva reveló que el tráfico automatizado ya representa más de la mitad de toda la actividad web, y que los llamados “bots maliciosos” se encuentran en su nivel más alto jamás registrado.

Estos bots están siendo utilizados por ciberdelincuentes para llevar a cabo campañas de spam, o incluso ataques de denegación de servicio distribuido (DoS, por sus siglas en inglés) que dejan los sitios web fuera de servicio al sobrecargarlos con tráfico.

Traducción de Sara Pignatiello