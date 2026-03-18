Twitter/X no funciona: el sitio web de Elon Musk sufre interrupción del servicio

Nada une más a los usuarios de Internet que las búsquedas apresuradas en Google como “¿Twitter no funciona?” o “caída de X” cuando la popular —pero también controvertida— plataforma de redes sociales no logra cargar los últimos memes y reacciones; si te ocurrió esto, no te preocupes, no eres el único.

X/Twitter parece haber sufrido una interrupción temporal el miércoles 18 de marzo, ya que la página de inicio no se cargaba para muchos usuarios.

Una de sus últimas interrupciones importantes, en marzo de 2025, generó más de 1,6 millones de informes en DownDetector, mientras que los problemas de CloudFlare en noviembre causaron caos en varios sitios, incluyendo X, Spotify y ChatGPT.

Esto es lo que sabemos sobre el estado actual de la plataforma:

¿X dejó de funcionar?

Si iniciaste sesión en X hoy, es probable que no puedas ver ninguna de las publicaciones de tu cronología.

En cuanto a la aplicación para iOS, no se han cargado los nuevos tuits en la página de inicio ni en los perfiles de los usuarios.

Según DownDetector, se han recibido más de 2.000 reportes en las últimas horas.

La empresa aún no ha confirmado la causa de la interrupción, que está afectando a usuarios de todo el mundo. Actualmente no hay información disponible sobre cuándo se restablecerá el servicio.

Traducción de Sara Pignatiello