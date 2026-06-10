Lo que es conveniente saber sobre volar con cargadores portátiles de iones de litio

¿Planea viajar este verano? Si piensa llevar un cargador adicional para su teléfono u otros dispositivos, tenga en cuenta las normas más recientes para transportarlo en un vuelo.

Los cargadores portátiles recargables con batería de ion de litio, también conocidos como “bancos de energía”, baterías externas o cargadores de baterías, vienen en carcasas protectoras de diferentes formas y tamaños. Son una forma práctica y popular de obtener energía extra cuando se está de viaje.

Pero tras una serie de incidentes que han involucrado humo o fuego, las autoridades de aviación estadounidenses e internacionales han emitido nuevas directrices, y las aerolíneas han endurecido las normas para los pasajeros.

A continuación se presenta una guía sobre cómo viajar con estos cargadores de baterías.

Normas sobre bancos de energía en aviones

Lo más importante que debe saber es que no puede llevar cargadores portátiles recargables con baterías de ion de litio en su equipaje registrado. Deben ir en su equipaje de mano.

Por lo general, los viajeros pueden llevar dos bancos de energía con una capacidad de 100 vatios-hora sin necesidad de requerir aprobación de la aerolínea. Eso es más que suficiente para cargar un celular varias veces.

Para las baterías de litio-metal no recargables, el límite es de dos gramos de litio por batería. Las pilas AA y AAA suelen contener menos de un gramo de litio.

Esos límites abarcan a casi todos los tipos de baterías de litio en los dispositivos electrónicos de una persona promedio, según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Las baterías de iones de litio más recientes deben tener una etiqueta con su capacidad en vatios-hora (Wh), dice la FAA. Pero si la capacidad energética de su batería externa se indica en miliamperios-hora (mAh), tendrá que hacer algunos cálculos o usar la calculadora en línea de la misma FAA.

Para calcular la capacidad en vatios-hora de su batería, tome el valor en mAh, divídalo entre 1.000 para obtener los amperios-hora y luego multiplíquelo por el voltaje del dispositivo, que suele ser de 3,7 voltios. Por ejemplo, una batería con una capacidad de 10.000 miliamperios-hora equivale a 10 amperios-hora. Al multiplicar eso por 3,7 voltios, se obtienen 37 vatios-hora.

Los pasajeros necesitarán la aprobación de la aerolínea para llevar baterías de iones de litio más grandes, con una capacidad de 100 a 160 vatios-hora, como las que se utilizan en los equipos profesionales de video o en los equipos médicos.

Por qué no se pueden llevar bancos de energía en el equipaje registrado

Las aerolíneas han tomado en serio el riesgo de incendios causados por baterías de litio tras una serie de incidentes.

Uno de los peores ocurrió en enero de 2025, cuando se desató un incendio en un avión de Air Busan que aguardaba para despegar de un aeropuerto en Corea del Sur, lo que obligó a evacuar a las 176 personas a bordo.

La FAA ha registrado nueve incidentes aéreos con baterías de litio en lo que va de este año, seis de ellos relacionados con cargadores de dispositivos.

La preocupación ha sido suficiente para causar alteraciones en vuelos incluso cuando no había indicios de algún problema. El mes pasado, un vuelo de Easyjet de Egipto al Reino Unido se desvió a Roma como medida de precaución después de que un pasajero informara a la tripulación que llevaba un banco de energía en el equipaje registrado, y que estaba cargando un dispositivo.

Las baterías de litio en la bodega de carga de un avión representan un peligro porque, en caso de humo o incendio, la tripulación no puede actuar de inmediato para identificarlo y extinguirlo, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés).

Mantenerlas en la cabina facilita que la tripulación detenga un posible incendio mediante el uso de bolsas ignífugas y guantes aislantes para contener un dispositivo sobrecalentado.

El riesgo de que una batería de iones de litio sufra un cortocircuito y cause un incendio es muy bajo, pero si ocurre, el peligro que genera es “terrible”, expresó Paul Christensen, profesor de electroquímica pura y aplicada en la Universidad de Newcastle, en el Reino Unido.

Las baterías de litio pueden almacenar “una enorme cantidad de energía en un espacio muy reducido”, explicó Christensen. El riesgo ocurre cuando una batería es aplastada, se sobrecarga o se sobrecalienta. Eso puede desencadenar lo que se conoce como “fuga térmica”, una reacción química que produce calor y gases tóxicos, agregó.

Christensen recomienda revisar su cargador externo en busca de cualquier signo de daño. Si se ve hinchado o se calienta mucho al cargarlo, esas podrían ser señales de que tiene un problema.

Además aconseja evitar baterías portátiles baratas de fabricantes desconocidos, las cuales podrían no tener los controles de calidad adecuados para prevenir defectos o contaminación. Las baterías de litio de mala calidad pueden “provocar una fuga térmica mucho tiempo después de haberlas comprado”, expuso.

Normas a bordo

Una vez en el avión, las aerolíneas tienen normas estrictas sobre el manejo de los cargadores portátiles de baterías en la cabina de pasajeros.

No puede colocarlos en el compartimento superior, sino que deberá guardarlos en un lugar de fácil acceso, como el bolsillo del respaldo del asiento o debajo del asiento frente al suyo.

Y no puede utilizarlo para cargar dispositivos durante el vuelo, ni recargarlo mediante las tomas de corriente del avión.

Si una batería —o un dispositivo que funciona con baterías— se desliza por la parte lateral de su asiento, no mueva el asiento para intentar recuperarlo.

“Los asientos pueden aplastar o dañar la batería, lo que podría provocar que se sobrecaliente o se incendie”, dice la IATA. Lo que debe hacer es llamar a un miembro de la tripulación de cabina, dado que ellos están capacitados para recuperar los dispositivos de manera segura.

Consulte con su aerolínea

La FAA dice que las aerolíneas y las normas internacionales pueden ser más restrictivas que las regulaciones estadounidenses, por lo que, ante cualquier duda, lo mejor es consultar con su aerolínea.

Southwest Airlines, por ejemplo, informó en abril que limitaría a los pasajeros a un cargador por persona.

Muchas líneas aéreas cuentan con una lista detallada de normas para distintos tipos de baterías, incluidos los dispositivos con batería de litio, como las computadoras portátiles, las tabletas y los cigarrillos electrónicos.