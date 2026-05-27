Jefe de comunicaciones de agencia de inteligencia dice que Rusia ataca sin tregua al Reino Unido

Reino Unido y sus aliados corren el riesgo de perder un conflicto en el ciberespacio frente a adversarios como Rusia, a menos que ciudadanos, empresas y gobiernos traten la ciberseguridad con mucha mayor urgencia, advierte una jefa del espionaje británico.

Anne Keast-Butler, directora de la agencia de inteligencia de comunicaciones GCHQ, advertirá el miércoles que Moscú está “atacando sin descanso infraestructuras críticas, procesos democráticos, cadenas de suministro y la confianza pública” en Reino Unido y Europa. En un discurso en un centro de descifrado de códigos de la Segunda Guerra Mundial cerca de Londres, acusará a Rusia de robar tecnología y de planear sabotajes e intentos de asesinato.

Keast-Butler tiene previsto afirmar que los rápidos avances en inteligencia artificial suponen que “el terreno bajo nuestros pies está cambiando” y que se está “estrechando la ventana para que el Reino Unido y sus aliados se mantengan por delante” de países como China, una “superpotencia” científica y tecnológica.

Según extractos difundidos con antelación por el GCHQ, siglas en inglés de Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno, tiene previsto sostener que debe haber un esfuerzo “desde las salas de juntas hasta las salas de estar” para hacer que la ciberseguridad sea “10 veces más urgente”.

El mensaje se suma a una serie de advertencias de espías occidentales y expertos en inteligencia de que Rusia está intensificando su actividad hostil en una “zona gris” que queda apenas por debajo del umbral de la guerra.

En los últimos meses, autoridades de países como Suecia, Polonia, Dinamarca y Noruega han alegado que piratas informáticos vinculados a Rusia atacaron sus infraestructuras críticas, incluidas centrales eléctricas y presas.

El jefe del Centro Nacional de Ciberseguridad británico, Richard Horne, advirtió el mes pasado que Estados hostiles, entre ellos Rusia, China e Irán, están detrás de los ciberataques más graves a los que se enfrenta el país. Señaló que esos ataques podrían aumentar de forma drástica si Reino Unido se ve involucrado en un conflicto internacional.

Keast-Butler planea subrayar la importancia de las alianzas internacionales, mientras la política exterior de “Estados Unidos primero” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su desdén por aliados tradicionales tensionan la relación entre Londres y Washington.

En un detalle cargado de simbolismo, el discurso anual del responsable del GCHQ se celebraba en Bletchley Park, una mansión 72 kilómetros (45 millas) al noroeste de Londres donde cientos de matemáticos, criptógrafos, aficionados a los crucigramas, maestros de ajedrez y otros expertos trabajaron para descifrar los supuestamente indescifrables códigos secretos de la Alemania nazi.

Su labor no solo acortó la guerra, sino que también aceleró el nacimiento de la computación moderna.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.