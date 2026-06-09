iOS 27 ya fue anunciado: ¿tu iPhone es compatible?
La nueva IA de Siri es más avanzada que nunca y utiliza la información de las aplicaciones para ofrecer respuestas más personalizadas
Por fin, dos años después de su presentación, la nueva Siri impulsada por inteligencia artificial llega al iPhone. Anunciado en la WWDC 2026, iOS 27 incorpora una interfaz renovada con efecto de cristal líquido, nuevas funciones basadas en Apple Intelligence y la mayor actualización de Siri desde el debut del asistente de voz en 2011.
La nueva Siri puede aprovechar el contexto personal presente en mensajes, correos electrónicos y fotos, además de integrarse en todo el sistema. Gracias a lo que Apple denomina “conocimiento global”, es capaz de responder preguntas de forma más directa, sin limitarse a mostrar una lista de resultados de búsqueda.
También se incorporan nuevas herramientas de inteligencia artificial. En Fotos, una función de reencuadre espacial y expansión de imagen permite modificar la perspectiva después de tomar una fotografía. Image Playground suma la posibilidad de generar imágenes fotorrealistas, mientras que Safari podrá organizar pestañas de forma automática y supervisar páginas web para detectar cambios. Además, Apple Intelligence ayudará a crear atajos, gestionar calendarios y mostrar información relevante durante las llamadas.
Sin embargo, no todos los iPhone compatibles con iOS 27 tendrán acceso a estas novedades. Algunas de las funciones más avanzadas de Apple Intelligence estarán disponibles solo en determinados modelos. A continuación, la lista completa de los iPhone compatibles con iOS 27 y de los dispositivos que podrán aprovechar las últimas herramientas de IA de Apple.
¿Cuándo se lanzará iOS 27?
Apple ya puso a disposición la primera beta para desarrolladores de iOS 27, mientras que la beta pública llegará en julio. Además, quienes quieran probar la nueva Siri impulsada por inteligencia artificial deberán inscribirse en una lista de espera.
Aunque la compañía aún no ha confirmado una fecha exacta, ha indicado que iOS 27 estará disponible este otoño. Si se repite el calendario de años anteriores, la actualización debería lanzarse en septiembre, junto con la nueva línea del iPhone 18.
Incluso después de su estreno oficial, Apple ha señalado que las funciones de IA de Siri seguirán en fase beta.
iPhone compatibles con iOS 27
Apple trae buenas noticias para quienes siguen utilizando modelos más antiguos. Este año, ningún dispositivo perderá soporte, por lo que todos los iPhone compatibles con iOS 26 también podrán actualizarse a iOS 27. Eso incluye al iPhone 11, presentado en 2019.
Esta es la lista completa de modelos compatibles:
- iPhone SE (2020)
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone SE (2022)
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone Air
¿Qué modelos de iPhone tendrán acceso a las funciones de Apple Intelligence en iOS 27?
Aunque todos los modelos mencionados anteriormente podrán actualizarse a iOS 27, solo el iPhone 15 Pro y los dispositivos posteriores podrán utilizar las funciones más avanzadas de Apple Intelligence.
La razón es sencilla: gran parte del procesamiento se realiza directamente en el dispositivo. Por ello, se necesita un hardware más potente y capaz de ejecutar estas herramientas de inteligencia artificial. En la práctica, será necesario contar con un iPhone equipado con un chip A17 Pro o superior.
En el caso del iPad y el Mac, las funciones de Apple Intelligence estarán disponibles únicamente en equipos con chip M1 o posterior, compatibles con iPadOS 27 y macOS 27.
Dispositivos compatibles con Apple Intelligence:
iPhones
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 17e
- iPhone 17
- iPhone Air
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
iPads
- iPad mini A17 Pro
- iPad Air M1 y modelos posteriores
- iPad Pro M1 y modelos posteriores
¿Qué modelos de iPhone tendrán las funciones más avanzadas de la IA de Siri?
Para complicar aún más el panorama, no todos los dispositivos compatibles con Apple Intelligence podrán acceder a todas las novedades de iOS 27. Si quieres utilizar la versión más avanzada de Siri, con una voz más expresiva, nuevas entonaciones y funciones de dictado mejoradas, necesitarás un iPhone 17 Pro o un modelo posterior.
La razón es técnica: estas herramientas requieren una mayor capacidad de memoria y están diseñadas para dispositivos con 12 GB de RAM.
iPhones
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone Air
iPads
- Modelos de iPad Pro de 2024 en adelante
- Modelos de iPad Air de 2026 en adelante
Traducción de Leticia Zampedri
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