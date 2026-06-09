La UE ordena a Meta restablecer acceso a WhatsApp a chatbots de la competencia

Los reguladores de la Unión Europea ordenaron a Meta Platforms el martes que restablezca el acceso a WhatsApp a los chatbots de empresas rivales hasta que concluya su investigación antimonopolio.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque de 27 países, indicó que estaba actuando para evitar daños a la competencia en el creciente mercado de asistentes que operan con inteligencia artificial antes de que sea demasiado tarde.

La comisión anunció “medidas provisionales” mientras continúa su investigación sobre la política de inteligencia artificial de WhatsApp, ante la preocupación de que la empresa esté infringiendo la legislación de la UE al bloquear a competidores para que ofrezcan sus asistentes de IA en la plataforma.

Meta prometió apelar y dijo en un comunicado que la “Comisión Europea ha decidido que OpenAI y algunas de las mayores compañías del mundo pueden usar gratis el producto de pago WhatsApp Business”. Agregó que “esto es un exceso regulatorio subvencionado por las muchas empresas europeas que pagan”.

Bruselas ha estado recurriendo a órdenes temporales después de enfrentar críticas por investigaciones antimonopolio anteriores, de años de duración, contra grandes empresas tecnológicas que no lograron frenar su poder de mercado.

Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la comisión encargada de competencia, manifestó en un comunicado: “En mercados que evolucionan rápidamente, la competencia puede perderse mucho antes de que se adopte una decisión final”.

Los reguladores de la UE comenzaron el año pasado a examinar los términos y condiciones actualizados para los clientes empresariales de Meta que usan asistentes de IA para comunicarse con clientes a través de WhatsApp.

Les preocupaba que el acuerdo impidiera que empresas de IA de terceros ofrecieran sus asistentes en la plataforma, dejando disponible para los usuarios únicamente el servicio de chatbot de Meta.

Meta intentó resolver la investigación cobrando a sus rivales por el acceso, pero eso no satisfizo a los reguladores, que amenazaron en abril con obligar a la empresa a restablecer el acceso de forma gratuita.

_________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.