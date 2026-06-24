El premier chino dice que los avances tecnológicos de Beijing son una "oportunidad", no una amenaza

El primer ministro de China, Li Qiang, defendió los avances tecnológicos del país el miércoles como una oportunidad para el mundo, más que como una amenaza.

Li también sostuvo que las cuantiosas subvenciones estatales del país no fueron la principal razón del rápido auge de sus industrias de alta tecnología, en un momento en que funcionarios occidentales se han quejado de que el apoyo estatal de China a industrias que van desde la inteligencia artificial hasta los vehículos eléctricos ha proporcionado una ventaja competitiva injusta.

El número dos del gobierno chino hizo estas declaraciones en su discurso en la sesión plenaria inaugural de la Reunión Anual de los Nuevos Campeones del Foro Económico Mundial, conocida como el “Davos de Verano”, celebrada esta semana en la ciudad costera de Dalian, en el noreste de China.

Reconoció que han aumentado las preocupaciones globales sobre las innovaciones tecnológicas de China, y que algunos emplean el término “China Shock 2.0”, al considerar que el auge de la alta tecnología del país representa una amenaza para muchas economías avanzadas.

En cambio, eso debería verse como “Oportunidad China 2.0”, afirmó.

“Desde la perspectiva del desarrollo global, ‘Oportunidad China 2.0’ significa que habrá un acceso más amplio a tecnologías avanzadas y beneficios compartidos de manera más generalizada”, dijo Li.

“Las tecnologías y productos emergentes de China están llevando al mundo no impactos, sino oportunidades”, añadió. “No amenazas, sino empoderamiento”.

Los avances tecnológicos de China y el aumento de sus exportaciones de vehículos eléctricos, paneles solares, chips, baterías, IA y robótica han ofrecido opciones asequibles a los mercados globales, pero también han suscitado críticas entre gobiernos preocupados por cuestiones como el exceso de oferta. Algunos están adoptando medidas proteccionistas.

Li también desestimó las afirmaciones de que el ascenso de los sectores de alta tecnología de China se deba a enormes subvenciones gubernamentales.

Responsables políticos de Estados Unidos y Europa han expresado inquietudes por las subvenciones estatales chinas, al considerar que generan condiciones injustas para sus industrias, mientras que un informe de junio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, u OCDE, integrada por 38 países, señaló que las enormes subvenciones estatales —incluidas las de China— pueden distorsionar los mercados globales y crear ventajas competitivas injustas.

“Hay algunas personas que dicen que los productos chinos son competitivos principalmente por las subvenciones del gobierno chino”, dijo Li en su discurso. “Eso no es cierto. El gobierno chino no es tan rico”.

El gran mercado interno de China, que permite el despliegue masivo y rápido de nuevas tecnologías entre su población de 1.400 millones, y las enormes inversiones corporativas figuran entre los factores clave de sus sólidos avances tecnológicos, indicó.

Li también mencionó al gigante tecnológico chino Huawei, que ha enfrentado restricciones occidentales, y a la empresa de robótica Unitree, ambas de rápido crecimiento en tamaño y cuota de mercado, como ejemplos del éxito innovador de China.

Beijing expresó anteriormente su oposición a una ampliación este mes de la lista del Pentágono de empresas chinas vinculadas al ejército, que incorporó a Unitree y a otras firmas tecnológicas, lo que les impide obtener contratos de defensa de Estados Unidos. La lista también incluye a Huawei.

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El productor de video de The Associated Press Wayne Zhang, en Beijing, contribuyó a este reportaje.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.