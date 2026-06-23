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Caída de Instagram y Facebook: una importante interrupción del servicio afecta las aplicaciones

El error no pareció afectar a la aplicación por completo, ya que algunas partes de Instagram cargaban correctamente, pero luego mostraban un mensaje de error

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Instagram y Facebook sufrieron una importante caída del servicio.

Las aplicaciones dejaron de funcionar con normalidad. En Instagram, por ejemplo, las fotos nuevas no cargaban y los perfiles no se mostraban como de costumbre.

Sin embargo, los problemas no parecían afectar a la aplicación por completo. Algunas partes de Instagram, por ejemplo, cargaban correctamente, pero luego mostraban un mensaje de error.

Según el sitio web de seguimiento Down Detector, los problemas comenzaron alrededor de las 3 p. m., hora estándar central de México (o 5 p. m., hora estándar del este). Este sitio mostró un aumento repentino en los informes de errores en ese momento, que provenían de diversas partes del mundo.

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