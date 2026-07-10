Instagram lanza función para modificar con IA las imágenes de perfiles públicos: cómo desactivarla

La nueva herramienta de inteligencia artificial de Instagram, Muse Image, desató críticas por permitir a los usuarios editar y generar imágenes utilizando fotos de otras personas sin avisarles.

Muse Image puede generar imágenes con IA a partir de cualquier cuenta de Instagram que esté configurada como pública, y todas las cuentas públicas participan de manera automática.

La nueva función representa la mayor incursión de Instagram en la inteligencia artificial hasta la fecha, y la presenta como un “socio creativo” para los 3 mil millones de usuarios de la aplicación de redes sociales en todo el mundo.

“Potencia las experiencias sociales en las que más destacamos”, declaró un portavoz de Meta a The Independent. “La gente utiliza nuestras aplicaciones para conectarse y compartir; Muse Image les ofrece formas nuevas y creativas de hacer precisamente eso”.

Una de las principales críticas en torno a la actualización tiene que ver con el consentimiento, mientras que los expertos en ciberseguridad advierten que también podría potenciar el acoso en línea y la suplantación de identidad.

“Desarrollamos Muse Image con controles estrictos y medidas de seguridad desde el primer día”, afirmó Meta en un comunicado. “Tomaremos medidas contra cualquier contenido que infrinja nuestras Normas de la comunidad”.

El gigante tecnológico estadounidense indicó que las cuentas privadas y las de menores de 18 años quedarán automáticamente excluidas de la función Muse Image, pero que el resto de usuarios deberá desactivarla de forma manual.

Cómo desactivar la función Muse Image de Instagram

La función aún no está disponible para todos los usuarios; Meta indicó que está llevando a cabo un lanzamiento limitado de Muse Image, que comenzará por Estados Unidos.

Para desactivarla, los usuarios de Instagram deben ir a su perfil, y en el menú de las tres líneas en la esquina superior derecha, ir a Cómo los demás pueden interactuar contigo. Después elegir Compartir y reutilizar.

Donde dice “Permitir que las personas reutilicen tu contenido en Instagram y con las funciones de IA de Meta”, los usuarios pueden desactivar las opciones de Publicaciones y Reels.

open image in gallery Un teléfono inteligente con el logotipo de la red social estadounidense Instagram en Bruselas, el 7 de julio de 2026 ( AFP/Getty )

La redacción puede variar, dependiendo de la versión de la app que utilicen los usuarios.

Desactivar la función Muse Image tampoco impedirá que las imágenes que ya se hayan editado o generado sigan circulando en la app.

¿Qué riesgos conlleva dejarla activada?

Las imágenes deepfake creadas con inteligencia artificial ya son un problema grave, ya que los ciberdelincuentes las utilizan para crear falsificaciones muy realistas de los rostros de las personas.

Pueden permitir que los hackers lleven a cabo ataques de ingeniería social en los que se hacen pasar por amigos, familiares o colegas de la víctima.

También pueden utilizarse para difundir desinformación e información engañosa sobre las personas.

open image in gallery Las imágenes ‘deepfake’ se han convertido en una herramienta de los ciberdelincuentes cada vez más dañina ( Getty/iStock )

Los expertos en seguridad advierten que permitir que las personas manipulen con facilidad la imagen de alguien mediante IA en una plataforma tan grande como Instagram tiene importantes implicaciones en materia de privacidad y seguridad.

Una entrada de blog de la empresa Malwarebytes argumenta: “Los ciberdelincuentes ya están combinando la IA generativa con herramientas automatizadas para ampliar el alcance del phishing y el fraude. Muse Image hace que sea aún más fácil generar imágenes convincentes basadas en identidades públicas”.

Asimismo, hace hincapié en que facilitar a las personas una forma oficial de generar imágenes con IA basadas en perfiles públicos “merma las barreras para crear imágenes sintéticas que podrían utilizarse para suplantar identidades, estafas u otros abusos”.