Meta patenta un dispositivo de IA que analizaría tu estado de ánimo a partir de tu voz durante todo el día

Meta presentó una solicitud de patente para un sistema de inteligencia artificial capaz de detectar señales como la risa, los suspiros y otros indicadores verbales y no verbales con el fin de analizar el estado emocional de una persona.

La solicitud, publicada el 2 de julio por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), describe un dispositivo impulsado por inteligencia artificial que podría monitorear al usuario y su ubicación para "cuantificar su estado emocional" en un momento determinado.

"Se muestran al usuario métricas emocionales personales para ayudarlo a comprender mejor su propio estado", señala el documento.

La patente también explica que "un modelo de aprendizaje automático basado en estados emocionales puede interpretar señales verbales y no verbales para determinar indicadores emocionales".

Como ejemplo, describe el caso de una persona que utiliza un "lenguaje pasivo durante una videollamada desde su casa". El sistema detectaría ese comportamiento y lo analizaría para ofrecer un seguimiento de su estado emocional a lo largo del tiempo, con mensajes como: "Este mes has expresado más gratitud".

El sitio especializado en análisis de patentes Patentlyze, que informó primero sobre la solicitud, la calificó como "una de las patentes más importantes que Meta ha presentado en los últimos años", debido a que plantea una recopilación continua de datos de voz vinculados a la ubicación, la actividad y el uso de aplicaciones.

"Presentarlo como una herramienta para el bienestar es una justificación poco convincente para un sistema basado en la vigilancia constante de las emociones", señaló la publicación. "Es un proyecto que merece mucho más debate público del que suelen recibir las solicitudes de patentes".

La propuesta también despertó preocupación entre organizaciones defensoras de la privacidad, que advierten sobre el posible uso de este tipo de tecnología para ampliar las capacidades de seguimiento de datos de Meta, empresa propietaria de Facebook e Instagram.

Con miles de millones de usuarios en todo el mundo, Meta ya recopila información sobre la actividad de las personas para elaborar perfiles de intereses y hábitos con fines publicitarios. La publicidad representa más del 97 % de los ingresos de la compañía.

"Esta inquietante patente parece formar parte de los ambiciosos planes de Meta para monitorear cada aspecto de nuestras vidas con el objetivo de obtener beneficios mediante anuncios dirigidos a las vulnerabilidades emocionales de los usuarios", afirmó Josh Golin, director ejecutivo de la organización Fairplay, en declaraciones citadas por el New York Post.

"En el caso de los menores, esto resulta muy preocupante y pone de manifiesto la necesidad urgente de contar con leyes de privacidad que limiten la recopilación de datos y prohíban la publicidad dirigida a niños y adolescentes", agregó.

The Independent se puso en contacto con Meta para solicitar comentarios. La empresa, sin embargo, no suele pronunciarse sobre solicitudes de patentes ni sobre productos que aún no han sido lanzados al mercado.

Traducción de Leticia Zampedri