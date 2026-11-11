GTA 6 desata una avalancha de descargas y rompe récords antes de su estreno

Grand Theft Auto 6 ya comenzó a batir récords de tráfico en internet, más de una semana antes de su lanzamiento oficial, previsto para el 19 de noviembre.

Desde el martes, los jugadores pueden descargar el videojuego de manera anticipada para tenerlo listo en sus consolas el día de su estreno. Esta opción, conocida como precarga, provocó que miles de usuarios de Xbox y PlayStation 5 comenzaran a descargar un archivo de 212 GB desde las primeras horas de la mañana.

Según los datos publicados por Virgin Media O2, la demanda generada por el esperado lanzamiento provocó tanto el mayor pico de tráfico en internet como el mayor volumen diario de datos registrados en la historia de su red. El proveedor británico informó que el tráfico máximo superó en un 3,8 % el récord anterior, establecido durante el partido entre el Arsenal y el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, disputado en abril.

Asimismo, el volumen total de datos descargados durante la jornada superó en un 4 % la marca anterior, registrada apenas unos días antes, el 1 de noviembre, con el lanzamiento de la minitemporada del capítulo 7 de Fortnite.

El impacto de GTA 6 se hizo evidente casi de inmediato. Apenas una hora después de habilitarse la precarga, Virgin Media O2 detectó un aumento del tráfico del 51,6 % respecto de la semana anterior. Para las 9:00 a. m., el volumen total de datos descargados a través de su red ya era un 73,3 % superior al registrado en el mismo período de referencia.

Sin embargo, el enorme volumen de descargas también provocó dificultades para algunos proveedores de internet. Jeremy Chelot, director ejecutivo de Netomnia y YouFibre, señaló que la demanda estaba generando problemas en sus redes y que algunos usuarios de Yorkshire experimentaban congestión en el servicio.

Para muchos de quienes reservaron el videojuego a través de las tiendas digitales oficiales, la precarga debería haberse iniciado automáticamente. No obstante, esto requiere tener habilitadas las descargas automáticas y mantener la consola en modo de reposo, por lo que todavía podrían registrarse nuevas oleadas de descargas a medida que más jugadores comiencen el proceso.

Otro desafío es el espacio de almacenamiento necesario para instalar el juego. Sus 212 GB representan una cantidad considerable de memoria, sobre todo en consolas con capacidad limitada. De hecho, varios usuarios se han quejado de que GTA 6 ocupa casi un tercio del almacenamiento disponible en el modelo básico de PlayStation 5, lo que podría obligarlos a eliminar otros juegos o archivos.

A esto se suma que algunos compradores que reservaron el título en tiendas físicas todavía no han recibido sus códigos de descarga. Aunque Rockstar decidió distribuir el videojuego exclusivamente en formato digital, sin una versión en disco, ciertos comercios ofrecen cajas que contienen códigos para descargarlo. Sin embargo, estas no estarán disponibles hasta el 12 de noviembre.

Con un tamaño de 212 GB, GTA 6 se encuentra entre los videojuegos más grandes disponibles en las tiendas digitales de Xbox y PlayStation. Aunque algunos títulos, como los de la franquicia Call of Duty, han requerido incluso más espacio, sus contenidos suelen distribuirse por etapas, lo que evita que los usuarios tengan que descargar todos los archivos de una sola vez.

“GTA VI ya está demostrando ser un acontecimiento histórico para nuestra red, con una enorme cantidad de seguidores descargando el juego antes de su lanzamiento”, afirmó Jeanie York, directora de tecnología de Virgin Media O2.

La ejecutiva destacó que la expectativa por el videojuego ha llevado a algunos aficionados a pedir días libres en el trabajo e incluso a mejorar sus equipos para disfrutar de la nueva entrega. Por ello, subrayó la importancia de contar con una conexión a internet estable que permita completar las descargas a tiempo.

“Hemos estado preparando nuestra red para responder a la demanda que genera un lanzamiento de esta magnitud, de manera que los seguidores puedan concentrarse en explorar Vice City en lugar de estar pendientes de la barra de descarga”, concluyó.

Traducción de Leticia Zampedri