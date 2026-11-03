Google bloqueará el acceso a su buscador a estudiantes que desactiven sus herramientas de IA

Los estudiantes que utilicen el software de Google en el aula no podrán acceder al motor de búsqueda de la empresa a menos que su sistema escolar también opte por las herramientas de inteligencia artificial, indicó el gigante tecnológico el martes.

La empresa, con sede en Mountain View, California, ha enfrentado resistencia de educadores, expertos en desarrollo infantil y padres por el uso de su tecnología en las escuelas, y la reacción se ha intensificado desde que anunció en agosto que había activado su chatbot Gemini para muchos estudiantes K-12, que abarca de kinder a secundaria, que usan Google Classroom.

La empresa señaló el martes que esa práctica dejaría de ser la opción predeterminada para los administradores escolares y que optar por no usar herramientas de IA también significaría perder el acceso al buscador de Google.

El acceso a las funciones de IA de Google —Gemini, Gemini Notebook y Gemini en Classroom—, así como al buscador de Google, se desactivará automáticamente para las cuentas de estudiantes K-12 hasta que “los administradores escolares las activen explícitamente”, afirmó Chris Phillips, vicepresidente y gerente general de educación de Google, en una publicación de blog.

“Creemos que las escuelas deberían tener control sobre la IA en sus aulas y a proporcionar a los administradores controles para ayudarles a gestionar su enfoque”, escribió Phillips.

Google es, por mucho, el proveedor dominante de tecnología educativa para las escuelas de Estados Unidos. A nivel mundial, la empresa afirma que 150 millones de estudiantes y docentes usan su plataforma Google Classroom y que muchos estudiantes utilizan computadoras Chromebook proporcionadas por las escuelas.

Google enfrentó una ola de críticas en agosto cuando activó su chatbot Gemini para muchos estudiantes de K-12. Hasta agosto, Google solo había permitido que Gemini se activara para estudiantes de 18 años o más.

El anuncio del martes recibió críticas por parte de educadores y responsables de políticas públicas.

“Google está usando su monopolio de búsqueda para coaccionar a las escuelas a adoptar la IA. Esto pone de relieve el peligro de permitir que un monopolista no regulado controle un servicio esencial”, escribió en redes sociales Lina Khan, expresidenta de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos. Añadió que “a medida que el público se opone cada vez más al uso de la IA en las escuelas, Google deja claro que castigará a quienes no se alineen”.

Se dejaron mensajes el martes para solicitar comentarios adicionales a Google.

La Ciudad de Nueva York y Los Ángeles, donde se encuentran los distritos escolares más grandes del país, han emitido prohibiciones temporales sobre herramientas de IA generativa en primarias y secundarias de primer ciclo mientras evalúan el uso y la seguridad de la IA y elaboran políticas sobre su utilización.

Muchos estudiantes ya usan la IA para ayudarse con la escuela y las tareas, pero la tecnología también ha facilitado hacer trampa y encontrar respuestas rápidas y sencillas a las preguntas en lugar de pensar de manera crítica. Además, expertos han planteado dudas sobre cómo el acceso a la IA está afectando el desarrollo mental de los niños.

Josh Golin, director general del grupo de defensa de la niñez Fairplay, manifestó que el intento de Google de “forzar a las escuelas a usar sus productos de IA probablemente se volverá en su contra”. Sostuvo que la tecnología de Google en las escuelas no tiene que ver con el aprendizaje, sino con “desarrollar lealtad de marca de por vida” hacia sus productos.

“Como la IA no es segura para los niños y socava la educación y el pensamiento crítico, las escuelas deberían desactivar las herramientas de IA de Google en cuanto esa opción esté disponible”, indicó Golin en un comunicado.

En lugar de preocuparse por perder el acceso al buscador, Golin instó a las escuelas a desactivar no solo la IA, sino también Google, y a “aprovechar esta oportunidad para ayudar a los estudiantes a encontrar alternativas de búsqueda que protejan más la privacidad, así como formas de realizar investigaciones más sustantivas más allá de buscar y hacer clic”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.