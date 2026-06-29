Gigantes tecnológicos surcoreanos anuncian centro de fabricación de chips para IA

Los gigantes tecnológicos surcoreanos Samsung Electronics y SK Hynix anunciaron el lunes que invertirán un total combinado de 800 billones de wones (518.000 millones de dólares) para construir un nuevo centro de fabricación de chips informáticos en la región suroeste del país, aprovechando el aumento de la demanda impulsada por la inteligencia artificial.

El presidente surcoreano Lee Jae Myung se unió el lunes a los dirigentes de las compañías para anunciar el plan, que se alinea con los esfuerzos del gobierno por ampliar la inversión más allá del área metropolitana de Seúl, el centro económico del país y el corazón de su sector de semiconductores.

El suroeste del país ha sido un foco particular, ya que carece de grandes centros industriales e históricamente se ha quedado rezagado en el desarrollo económico. La región ha sido durante mucho tiempo una base política del Partido Democrático liberal de Lee.

Samsung y SK Hynix, que en conjunto producen cerca de dos tercios de los chips de memoria del mundo, indicaron que cada una construirá dos plantas de fabricación en el suroeste, ampliándose más allá de sus complejos manufactureros existentes en la provincia de Gyeonggi, al sur de Seúl.

El presidente de Samsung, Lee Jae-yong, señaló que las nuevas plantas de la empresa se construirán en la ciudad suroccidental de Gwangju, donde expertos han propuesto varios posibles emplazamientos, incluidos los terrenos de una base aérea militar prevista para ser reubicada.

Las compañías no precisaron cuándo se completarán las plantas en las regiones del suroeste.

El presidente de SK Hynix, Chey Tae-won, afirmó que el proyecto será un esfuerzo complejo y de gran escala que requerirá “vastos terrenos, además de suficiente energía, agua y trabajadores cualificados”. Explicó que SK Hynix tardó nueve años en establecer su principal conglomerado de fabricación en la provincia de Gyeonggi. Aun así, añadió Chey, se necesita una expansión significativa de las instalaciones de producción para que la empresa pueda mantenerse al ritmo de la demanda mundial.

Funcionarios del gobierno desestimaron las preguntas sobre si el suroeste cuenta con suficiente energía y agua para sostener grandes plantas de semiconductores. Indicaron que la fortaleza de la región en energías renovables dará a los fabricantes de chips una ventaja a medida que enfrentan una creciente presión global para utilizar fuentes de electricidad más limpias.

Samsung y SK Hynix han reportado ganancias récord en los últimos meses, ya que el fuerte aumento de la inversión mundial en centros de datos y otra infraestructura de IA ha impulsado la demanda de chips de memoria. Funcionarios del gobierno y expertos empresariales prevén que la demanda impulsada por la IA seguirá aumentando a medida que la tecnología se extienda a robots industriales con IA y vehículos autónomos. Según sostienen, los complejos de semiconductores que los fabricantes de chips ya tienen en la provincia de Gyeonggi podrían alcanzar su capacidad antes de lo esperado.

Durante el evento del lunes, funcionarios del gobierno expusieron planes para construir lo que denominaron un ecosistema nacional de semiconductores, con los centros de fabricación existentes en el sureste ampliando la producción de componentes y materiales para chips, la región central de Chungcheong especializándose en el empaquetado de chips, mientras se construyen centros de datos en todo el país.

“Debemos establecer los componentes fundamentales de la inteligencia artificial más rápido que cualquier otro país. Los semiconductores, la IA física y los centros de datos de IA son los tres pilares de nuestro próximo gran salto hacia adelante”, declaró el presidente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.