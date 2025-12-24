Algunos propietarios de vehículos Tesla comenzaron a comprar herramientas para poder liberarse del interior de sus autos en situaciones de emergencia, ante preocupaciones por posibles fallas en las puertas de estos modelos eléctricos.

En un caso extremo, el hijo de la dueña de un Tesla, Erin Geter, quedó atrapado dentro del vehículo. Las puertas eléctricas perdieron energía, lo que impidió que Geter pudiera sacar a su hijo, según informó Bloomberg. Algunas semanas después, Geter decidió reemplazar su Tesla por un vehículo de Honda. Su nuevo CR-V cuenta con manijas tradicionales, a diferencia de las manijas planas y sensibles al tacto que utilizan los modelos de Tesla.

Otros propietarios de Tesla también comenzaron a tomar precauciones para ellos y sus pasajeros ante eventuales emergencias. Por ejemplo, algunos conductores señalaron que compraron martillos rompevidrios para poder romper las ventanas en caso de quedar atrapados dentro del vehículo. Además, conductores de aplicaciones de transporte que usan autos Tesla empezaron a mostrar a sus pasajeros cómo acceder a los seguros manuales ocultos de las puertas, con el objetivo de facilitar una salida rápida si fuera necesario.

Los propietarios de tiendas en línea aprovecharon el problema y comenzaron a vender accesorios de terceros que facilitan el acceso a los seguros manuales de las puertas en vehículos Tesla. Además, creadores de contenido en YouTube y usuarios de Reddit publicaron guías para instalar estas modificaciones.

Por otra parte, desde 2018 se presentaron más de 140 denuncias ante los reguladores de seguridad vial de Estados Unidos por fallas en puertas de autos eléctricos que quedaron trabadas o no funcionaron correctamente, según Bloomberg News. De acuerdo con el informe, estos problemas no se limitaron a vehículos Tesla y, en muchos casos, ocurrieron después de accidentes.

Un Tesla Model 3 rojo se carga en la calle. Conductores de Tesla advierten que las puertas eléctricas y las manijas al ras del Model 3 pueden complicar la salida del vehículo ante un corte de energía o una emergencia ( Getty/iStock )

El jefe de diseño de Tesla, Franz von Holzhausen, afirmó en septiembre, durante una participación en el pódcast Hot Pursuit! de Bloomberg, que la compañía está rediseñando las puertas para facilitar y agilizar la salida del vehículo en una “situación de pánico”.

Según explicó, la idea es combinar el sistema electrónico y el manual en un solo botón. “Creo que tiene mucho sentido”, señaló. Agregó que se trata de un cambio en el que la empresa ya trabaja.

No obstante, el ajuste representa un trago amargo para la compañía, que fue pionera en introducir y popularizar las manijas enrasadas. Si bien los defensores del diseño destacan el aspecto estilizado que aportan a los vehículos, la falta de un seguro manual de fácil acceso implica que, cuando el auto pierde energía, las puertas dejan de funcionar.

Chad Lincoln, conductor de Uber en Tennessee, contó que alquiló un Tesla Model 3 modelo 2022 para trabajar, después de que su vehículo habitual quedara dañado en un accidente. Según explicó, pronto advirtió que debía ofrecer a sus pasajeros una breve orientación de seguridad para asegurarse de que pudieran salir del auto en caso de emergencia.

“Repasamos mi discurso, como el de una azafata, sobre cómo salir del vehículo y qué correa hay que tirar”, dijo en declaraciones a Bloomberg.

Además, señaló que las “preocupaciones de seguridad en torno al sistema de apertura manual son muy importantes” para él.

“Me tomo muy en serio la responsabilidad por la seguridad de mis pasajeros”, agregó.

Por su parte, desde la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) advirtieron que un producto que no ofrezca a los ocupantes un medio razonable para salir del vehículo podría constituir motivo para un retiro del mercado.

The Independent se puso en contacto con Tesla en busca de comentarios.

Traducción de Leticia Zampedri