DuckDuckGo multiplicó sus ingresos después de que Google integrara IA en su buscador

El buscador centrado en la privacidad DuckDuckGo registró un fuerte aumento de usuarios nuevos después de que Google anunciara una serie de actualizaciones vinculadas a la inteligencia artificial en su plataforma.

En la semana posterior a la conferencia anual de desarrolladores Google I/O, celebrada el mes pasado, donde el gigante tecnológico presentó lo que definió como una “nueva era para las búsquedas con IA”, DuckDuckGo experimentó un incremento de casi un tercio en las instalaciones de su aplicación. Además, el interés por su página de búsqueda “Sin IA” se triplicó.

“Desde que Google reveló su plan para renovar las búsquedas con inteligencia artificial, las visitas a nuestra página ‘Sin IA’ se han triplicado… y siguen aumentando”, señaló la compañía en una publicación en Bluesky.

La empresa también lanzó extensiones para navegadores que permiten a usuarios de Google Chrome y Mozilla Firefox establecer una versión de DuckDuckGo sin inteligencia artificial como motor de búsqueda predeterminado.

Pese a este crecimiento, la participación global de DuckDuckGo sigue siendo reducida. Según cifras de abril de la firma de análisis web Statcounter, el buscador concentra apenas el 0,7 % del mercado mundial. En comparación, Google mantiene una cuota ligeramente superior al 90 %, lo que representa un crecimiento cercano al 1 % interanual.

Aun así, DuckDuckGo busca desafiar ese dominio al ofrecer una alternativa frente a la integración masiva de inteligencia artificial que Google ha incorporado a sus servicios. De hecho, una reciente campaña publicitaria apuntó a esa estrategia, con un mensaje que decía: “¿No te gusta la dirección que está tomando Google? Únete al bando de los patos”.

Google sostiene que las novedades presentadas en Google I/O representan el mayor cambio en su buscador desde su lanzamiento en 1998. Según la empresa, estas actualizaciones permitirán realizar consultas más extensas y obtener respuestas más detalladas. Sin embargo, también han provocado críticas generalizadas por no ofrecer a los usuarios una forma sencilla de desactivar la integración de IA.

Los resúmenes generados por inteligencia artificial que ahora aparecen en Google llevaron a algunos críticos a advertir que las búsquedas sin clics podrían afectar la web abierta, ya que los medios y editores digitales dejarían de recibir tráfico desde los resultados de búsqueda.

Además, los errores en las respuestas generadas por IA, como el caso ampliamente comentado en el que Google sugirió usar pegamento para preparar pizzas, también alimentaron las críticas entre algunos usuarios.

“Google está imponiendo la IA a la fuerza y no ofrece una opción para desactivarla”, afirmó Gabriel Weinberg, director ejecutivo y fundador de DuckDuckGo, en un comunicado.

“Como resultado, sus resultados están empeorando, no mejorando. Nosotros queremos ser la plataforma que entregue el control a los usuarios y les permita decidir cuánta inteligencia artificial quieren usar. Por eso estamos viendo un aumento repentino de usuarios esta semana; así de simple”.

Traducción de Leticia Zampedri