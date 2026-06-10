Visa conecta su red de pagos a ChatGPT y permite que agentes de IA compren y paguen

Visa informó que integró el miércoles su red de pagos dentro de ChatGPT, lo que permite al chatbot comprar de forma independiente y completar transacciones en nombre de su usuario.

Esto significa que los agentes de IA no solo pueden recomendar productos, sino también completar la compra por cuenta del usuario, potencialmente en cualquier comercio que acepte Visa. Los intentos anteriores de la red de pagos por dar este salto tecnológico se limitaron a un solo minorista o a un pequeño conjunto de comercios inscritos.

No es el primer intento de OpenAI en el comercio electrónico. La empresa anunció a finales del año pasado Instant Checkout, que permitía a ChatGPT rastrear el internet en busca de un artículo específico, como un comprador personal digital. Pero el proceso era propenso a errores y no fue adoptado de forma generalizada por los comercios debido a la comisión que OpenAI les cobraba. La empresa retiró Instant Checkout en marzo.

La colaboración de Visa es distinta de los intentos anteriores de OpenAI, ya que permitirá a los usuarios vincular sus tarjetas Visa a ChatGPT para comprar y facilitará a los comercios aceptar transacciones iniciadas por agentes.

OpenAI aportará la tecnología para que los agentes interactúen, tomen decisiones e inicien compras a través de ChatGPT. Visa, la mayor red de pagos del mundo fuera de China, proporcionará la autorización de pagos y la supervisión contra el fraude necesarias para hacerlo a escala.

“A medida que los agentes de IA se convierten en participantes activos de la economía, el enfoque de Visa es garantizar que las transacciones sean confiables, seguras y fluidas”, declaró Jack Forestell, director de producto y estrategia de Visa.

Forestell, al hablar en un evento de la empresa el miércoles en San Francisco, dio el ejemplo de un cliente que le dice a ChatGPT que busca unos auriculares inalámbricos por menos de 150 dólares. El chatbot encontraría un par a la venta bajo esos parámetros y lo compraría en nombre del cliente.

Visa y OpenAI no revelaron los términos financieros de la colaboración ni dieron detalles sobre las comisiones que tendrían que pagar los comercios o los clientes.

Instant Checkout cobraba a los comercios el 4% del valor de la transacción, algo que los comercios consideraban demasiado caro.

Permitir que agentes de IA compren productos en nombre de un consumidor plantea preocupaciones tanto para los bancos como para los minoristas. Un cliente podría gastar de más, o el agente podría comprar el artículo equivocado, o el cliente podría alegar que no autorizó esa transacción. Los bancos han estado preocupados por posibles denuncias de fraude que podrían surgir cuando un agente utiliza la tarjeta de crédito o débito de un cliente bancario.

Visa asegura que la función tendrá medidas de protección, como límites de gasto, pasos de aprobación obligatorios y comercios aprobados, con el fin de proteger a los consumidores y minimizar el fraude.

Los minoristas han presentado asistentes de compra impulsados por IA que pueden recomendar productos y personalizar la experiencia de compra; las primeras versiones de esos experimentos fueron Alexa de Amazon. Pero Alexa solo podía comprar en Amazon, y la función Instant Checkout de OpenAI estaba limitada a comercios seleccionados.

El mayor competidor de Visa, Mastercard, también ha estado incorporando sus propias funciones de compra con IA a su red de pagos, aunque a menor escala.

Mastercard anunció que los agentes de IA tendrán la capacidad de adquirir servicios en nombre de una empresa. Por ejemplo, una cafetería quiere iniciar una campaña publicitaria como parte de un lanzamiento, así que le da a un agente de IA la autorización para comprar servicios de proveedores web y de anuncios, para que la cafetería pueda desarrollar su campaña.

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Sweet reportó desde Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.