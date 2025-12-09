Google enfrenta nueva investigación antimonopolio en Europa por el contenido que utiliza para IA

Google enfrentaba una nueva pesquisa antimonopolio por parte de los reguladores de la Unión Europea, quienes abrieron una investigación el martes sobre el uso que hace la compañía del contenido en línea para sus modelos y servicios de inteligencia artificial.

La Comisión Europea, que es el principal organismo de control antimonopolio del bloque de 27 naciones, dijo que analiza si Google ha violado las normas de competencia a través del uso de contenido de editores web, así como de material subido a YouTube con fines de inteligencia artificial.

A los reguladores les preocupa que Google se haya otorgado una ventaja injusta al utilizar contenido para dos servicios de búsqueda, AI Overviews y AI Mode, sin pagar a los editores ni permitirles optar por no participar. AI Overviews genera automáticamente resúmenes que aparecen en la parte superior de sus resultados de búsqueda tradicionales, mientras que AI Mode proporciona respuestas estilo chatbot a las consultas de búsqueda.

También están examinando si Google utiliza videos subidos a YouTube en condiciones similares para entrenar sus modelos de IA generativa, mientras excluye a los desarrolladores de modelos de IA rivales.

“Esta queja corre el riesgo de sofocar la innovación en un mercado que es más competitivo que nunca. Los europeos merecen beneficiarse de las últimas tecnologías y continuaremos trabajando estrechamente con las industrias de noticias y creativas mientras hacen la transición a la era de la IA”, afirmó Google en un comunicado.

La Comisión, que es el brazo ejecutivo del bloque, lleva a cabo la investigación bajo las regulaciones de competencia de larga data de la UE, en lugar de su más reciente Ley de Mercados Digitales que fue elaborada para evitar que las grandes empresas tecnológicas monopolicen los mercados en línea.

“La IA está trayendo una innovación notable y muchos beneficios para las personas y empresas en toda Europa, pero este progreso no puede darse a expensas de los principios en el corazón de nuestras sociedades”, dijo en un comunicado Teresa Ribera, vicepresidenta de la comisión a cargo de los asuntos de competencia.

"Es por eso que estamos investigando si Google puede haber impuesto términos y condiciones injustos a los editores y creadores de contenido, mientras coloca a los desarrolladores de modelos de IA rivales en desventaja, en violación de las normas de competencia de la UE".

Bruselas no tiene un plazo para concluir el caso, que podría resultar en sanciones, incluida una multa de hasta el 10% de los ingresos globales anuales de la compañía.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.