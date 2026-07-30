El biohacker Bryan Johnson, conocido por el documental No te mueras: el hombre que quiere vivir para siempre, reveló la exigente rutina diaria de su pareja, Kate Tolo, quien, según él, está recopilando lo que será el conjunto de datos más completo de la historia sobre el ciclo menstrual femenino.

De acuerdo con una publicación que Johnson compartió el miércoles en redes sociales, la rutina de Tolo incluye más de 100 actividades diarias y el uso de más de 50 dispositivos para medir distintos indicadores de salud, además de análisis constantes de sangre, orina y heces.

El monitoreo continúa incluso mientras duerme. Durante la noche utiliza un anillo para registrar su sueño y un dispositivo que Johnson describió como un “tampón tecnológico”.

En un breve intercambio de correos electrónicos con The Independent, Johnson, el empresario multimillonario conocido por invertir millones de dólares al año en su programa antienvejecimiento, aseguró que el objetivo del proyecto es ampliar el conocimiento médico sobre la salud femenina.

“Las mujeres siguen sin ser bien comprendidas desde el punto de vista médico”, afirmó. “Kate generará el conjunto de datos más completo de la historia sobre el ciclo menstrual femenino”.

open image in gallery La pareja de Bryan Johnson, Kate Tolo, utiliza más de 50 dispositivos para medir a diario distintos indicadores de su salud durante su ciclo menstrual ( Bryan Johnson/Instagram )

Cuando se le preguntó por el llamado “tampón tecnológico”, Johnson se limitó a responder: “Pronto compartiremos más información al respecto”.

Sin embargo, Tolo, de 30 años, pareció mostrar el dispositivo en una fotografía publicada a principios de este mes por The Wall Street Journal. El medio lo describió como “un dispositivo acrílico insertado en su vagina” que, según explicó ella, está diseñado para monitorear las variaciones del flujo sanguíneo.

Según The Wall Street Journal, el proyecto tendrá un costo estimado de 2,6 millones de dólares al año y será financiado por Immortals, la empresa de la pareja, que comercializa suplementos y otros productos, además de ofrecer acceso a medicamentos con receta y un servicio médico personalizado.

En redes sociales, Johnson, de 48 años, aseguró que Tolo está “recopilando 14 millones de datos sobre su ciclo menstrual” y que el proyecto cuenta con el seguimiento de un equipo de 12 profesionales de la salud.

“Esto supone un hito mundial en la salud femenina”, escribió.

open image in gallery Los esfuerzos de Bryan Johnson por desafiar el envejecimiento fueron retratados en el documental de Netflix ‘No te mueras: el hombre que quiere vivir para siempre’ ( Netflix )

Johnson también prometió publicar todos los resultados, “incluidos los buenos, los malos y los feos”, además de compartir las conclusiones prácticas que obtengan del proyecto.

“Este será el ciclo menstrual más cuantificado de la historia. Y esto es solo para recopilar datos de referencia”, escribió. “Una vez que terminemos los 100 días, comenzaremos a probar intervenciones”.

A principios de este mes, Johnson reveló que a Tolo le habían diagnosticado endometriosis, una enfermedad en la que tejido similar al revestimiento del útero crece fuera de este órgano.

En declaraciones a The Wall Street Journal, Tolo también contó que fue diagnosticada con síndrome metabólico ovárico poliendocrino y adenomiosis, una afección en la que el tejido que recubre el útero invade la pared muscular del órgano. Además, explicó que desde hace años padece intensos dolores menstruales.

La revelación sobre la salud de Tolo se produjo apenas unas semanas después de que Johnson anunciara que fue diagnosticado con gastritis autoinmune, una enfermedad crónica e incurable en la que el sistema inmunitario ataca las células encargadas de producir ácido en el estómago.

El empresario describió la enfermedad como si su estómago “se estuviera devorando a sí mismo” y señaló que probablemente está relacionada con un diagnóstico previo de hipotiroidismo autoinmune, que recibió a los 21 años.

“Si no hubiera cuidado mi cuerpo durante los últimos cinco años, la situación sería mucho peor, así que estoy muy agradecido de haberme centrado en mi salud”, declaró a The Independent tras hacer público su diagnóstico.

Traducción de Leticia Zampedri