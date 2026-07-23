El millonario biohacker Bryan Johnson afirmó haber creado un "clon" de sí mismo en estado embrionario mediante una tecnología de reprogramación celular, con el objetivo de probar nuevas terapias y, en el futuro, desarrollar órganos para trasplantes.

El empresario tecnológico, de 48 años y conocido por sus estrictos protocolos para intentar retrasar el envejecimiento, aseguró que este avance podría abrir una nueva vía para revertir ese proceso.

"Acabo de clonarme... como un recién nacido", escribió en una publicación en X.

El procedimiento al que se refiere utiliza células madre pluripotentes inducidas (iPSC, por sus siglas en inglés), una tecnología que consiste en extraer células de una muestra de sangre y reprogramarlas para que adquieran características similares a las de las células madre embrionarias.

Se trata de un campo de investigación ampliamente establecido, desarrollado en la década de 2000 por el científico japonés Shinya Yamanaka, quien recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2012 por este descubrimiento.

"Este pequeño Bryan vive, por ahora, en una placa de Petri", escribió Johnson. "Para algunos esto puede parecer un futuro distópico. Para otros, será el futuro inevitable de la salud".

El biohacker Bryan Johnson durante una entrevista en el pódcast ‘Diary of a CEO’ ( Diary of a CEO/YouTube )

El biohacker reveló el mes pasado que fue diagnosticado con una enfermedad autoinmune incurable que provoca que su sistema inmunitario ataque por error las células sanas del revestimiento del estómago.

Johnson aseguró que intentará "resolver" la enfermedad y sostuvo que los avances en inteligencia artificial, la multiómica y el ADN diseñado a medida deberían hacer que, en el futuro, ninguna afección sea considerada incurable.

"Con este clon puedo convertirme en mi propio donante de sangre, probar terapias en él, cultivar órganos para trasplantes, desarrollar nuevos tratamientos e inyectarme células jóvenes", escribió en su más reciente publicación.

"Esta tecnología nos ofrece una vía para revertir el envejecimiento. Como ya dije, recibir el diagnóstico de una enfermedad incurable ha sido una de las mejores cosas que me han pasado en mucho tiempo. Me abrió un nuevo abanico de posibilidades para reparar y fortalecer el cuerpo. Este es el primer ejemplo".

Su propuesta generó críticas entre algunos de sus seguidores. Uno de ellos escribió: "Bryan Johnson es el resultado de darle demasiado dinero a un hombre con un miedo enfermizo a la muerte".

Johnson ha defendido en otras ocasiones su enfoque poco convencional sobre la salud y el biohacking, al asegurar que sus experimentos buscan impulsar nuevos avances médicos.

Traducción de Leticia Zampedri