EEUU prohíbe robots humanoides de fabricación extranjera y apunta a China por seguridad nacional

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos dijo el martes que prohibirá la importación de robots humanoides fabricados en el extranjero en una medida dirigida contra China, alegando que representan un riesgo para la seguridad nacional.

La decisión podría tensar las relaciones bilaterales a medida que avanza la carrera tecnológica entre los dos líderes mundiales. China fabrica una cantidad considerablemente mayor de robots humanoides que Estados Unidos y otros competidores, y los analistas estiman que su cuota de mercado global ha alcanzado aproximadamente el 85%.

La prohibición de la FCC incluye nuevas importaciones de robots humanoides, cuadrúpedos —a menudo denominados perros robot de cuatro patas—, así como de inversores de potencia de fabricación extranjera.

Al tomar la decisión, la FCC señaló que estos robots avanzados producidos en países extranjeros plantean vulnerabilidades en la cadena de suministro para Estados Unidos, además de riesgos de ciberseguridad y de seguridad nacional.

El presidente de la FCC, Brendan Carr, afirmó en un comunicado que la medida busca “proteger las cadenas de suministro críticas de Estados Unidos”.

Washington ha estado tomando medidas para mantener fuera la tecnología china con prohibiciones recientes a las importaciones, incluidas las de drones fabricados en el gigante asiático. Además, está sopesando restricciones a modelos chinos de inteligencia artificial de código abierto, en un momento en que la IA china está ganando terreno rápidamente.

“Se trata de una sucesión constante de posibles puntos de fricción de cara a la cumbre Trump-Xi prevista para septiembre”, dijo Samm Sacks, investigadora principal del instituto New America centrada en política tecnológica china. Se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúna con su homólogo chino, Xi Jinping, en septiembre, tras su encuentro de mediados de mayo en Beijing.

China representó el año pasado alrededor del 85% de los despliegues de humanoides a nivel mundial, según Barclays. Analistas de Morgan Stanley pronostican que el mercado chino de robots humanoides podría alcanzar los 15.000 millones de dólares para 2030.

“Los fabricantes chinos han estado ampliando la producción y reduciendo costos más rápido que la mayoría de los competidores en el extranjero”, indicó Kangyuxiao Li, analista de Morningstar.

“Restringir su acceso a Estados Unidos elimina un mercado futuro importante y protege a los desarrolladores estadounidenses de una posible competencia de precios”, añadió. “Sin embargo, no ralentizará de manera significativa el desarrollo general de humanoides en China, dado el tamaño de su base manufacturera nacional y las oportunidades en otros mercados de exportación”.

De los cerca de 15.000 robots humanoides vendidos en todo el mundo en 2025, Unitree y AGIBOT, dos de las mayores empresas chinas de robótica avanzada, enviaron cada una más de 5.000, mientras que sus contrapartes estadounidenses, como Tesla y Figure AI, vendieron cada una unos pocos cientos o menos, según el grupo de investigación y asesoría tecnológica Omdia.

En lo que respecta a los mercados globales, China también apunta a Europa, por ejemplo, como un espacio clave para sus robots avanzados, incluidos los humanoides, indicó Omdia.

China ha respondido y defendido sus avances tecnológicos como una oportunidad para el mundo, en lugar de una amenaza, mientras otros países, incluido Estados Unidos, expresan preocupación por cómo un “China Shock 2.0” podría perjudicar sus economías.

La última prohibición de Estados Unidos también podría afectar a las colaboraciones entre empresas tecnológicas de ambos países, señaló Lian Jye Su, analista principal de Omdia.

Nvidia, por ejemplo, reveló en junio un diseño de referencia de robot humanoide que utiliza el chasis del fabricante chino de robots Unitree.

El Pentágono incluyó recientemente a Unitree, junto con varias grandes empresas tecnológicas chinas, en su lista de compañías que, según dijo, tienen vínculos con el ejército chino o lo ayudan, una afirmación a la que Beijing dijo que “se opone firmemente”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.