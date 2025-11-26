Alcalde Zohran Mamdani revela lo más extraño que vio en la Oficina Oval de Trump: “No estaba enterado”

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, admitió que lo más extraño que encontró en el Despacho Oval durante su reunión con el presidente Donald Trump la semana pasada fue un expediente titulado “UFC en la Casa Blanca”.

En su conversación del miércoles en The Adam Friedland Show, Mamdani dijo que había entrado en la habitación y se había encontrado con “libros de sobremesa” repartidos por los muebles.

“Uno de ellos era ‘UFC en la Casa Blanca’”, continuó y aclaró que “no estaba enterado” del evento de artes marciales mixtas que el presidente pretende organizar en el Jardín Sur en junio del año que viene para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos.

open image in gallery El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, en una entrevista con Adam Friedland el miércoles 25 de noviembre de 2025 ( The Adam Friedland Show/YouTube )

“Lo estuve hojeando nada más”, contestó Mamdani. Cuando se le pidieron más detalles, explicó que se trataba esencialmente de un archivo de arte conceptual sobre el aspecto que podría tener el estadio en forma de jaula octogonal una vez que se erija el próximo verano.

Cuando Friedland le preguntó si tenía intención de asistir al combate, el alcalde electo se rio entre dientes y respondió: “¡No!”.

Trump se refirió por primera vez al evento deportivo en julio durante un discurso en la Feria Estatal de Iowa. Está previsto para celebrarse el 14 de junio de 2026, que casualmente también es el 80 cumpleaños del propio presidente, e incluirá un pesaje de los combatientes frente al Lincoln Memorial.

En un principio dijo que 25.000 personas podrían ver el combate en vivo, pero el presidente y director ejecutivo de la UFC, Dana White, estimó que el aforo solo tenía capacidad para 5.000 cuando le preguntó Fox News en septiembre.

White prometió que se instalarían pantallas gigantes en un parque cercano para retransmitir la competición a unos 85.000 espectadores.

También declaró al Sports Business Journal en octubre que su empresa pagaría 700.000 dólares para restaurar el Jardín Sur tras el evento.

Aún no se sabe quiénes serán los luchadores participantes.

open image in gallery El excampeón de la UFC Conor McGregor habla en la sala de prensa de la Casa Blanca el 17 de marzo de este año ( EPA )

Trump tiene una larga relación con los deportes de combate y es amigo desde hace tiempo de White, que pronunció unas palabras en su fiesta de victoria en Mar-a-Lago tras ganar las elecciones presidenciales del año pasado.

De hecho, durante esa campaña, se atribuyó a una entrevista con el exboxeador y conductor de pódcast Joe Rogan el mérito de haber ayudado a Trump a llegar a un público más amplio.

El presidente ha asistido a combates de la UFC en el último año en compañía de Elon Musk y secretarios del gabinete, entre ellos Robert F. Kennedy Jr., mientras que el irlandés Conor McGregor, excampeón de la UFC, fue recibido en la Casa Blanca por el Día de San Patricio.

La reunión de Mamdani con Trump el viernes resultó inesperadamente cordial, a pesar de que el presidente calificó al socialista demócrata de “lunático completamente comunista” durante su campaña y amenazó con retirar la financiación federal a la ciudad de Nueva York si ganaba, un resultado que escandalizó a sus aliados del movimiento MAGA (Hagamos a Estados Unidos grande otra vez).