ICE detiene a un familiar de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt

Agentes de Inmigración y Control de Aduanas detuvieron a una familiar de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en medio del avance de la ofensiva migratoria del gobierno de Trump.

Bruna Caroline Ferreira, madre del sobrino de Leavitt, fue arrestada en Revere, Massachusetts, según varios reportes de prensa.

Un vocero del Departamento de Seguridad Nacional dijo a NBC News que Ferreira es una “inmigrante ilegal con antecedentes penales de Brasil”, acusada de permanecer en el país con una visa de turista vencida desde 1999.

Según el vocero, permanece recluida en un centro de procesamiento de ICE en el sur de Luisiana, a casi 1.700 millas de su hogar, tras ser arrestada bajo sospecha de agresión.

Su hermana, Graziela Dos Santos Rodrigues, abrió una campaña en GoFundMe para recaudar fondos y cubrir los costos legales, con la esperanza de darle a Ferreira “una oportunidad de volver a casa con su familia”.

open image in gallery Según fuentes, un familiar de Karoline Leavitt, quien tiene un hijo pequeño, fue arrestado y quedó detenido por agentes del ICE ( GoFundMe )

En la descripción de la campaña en GoFundMe, Rodrigues afirma que Ferreira llegó a Estados Unidos cuando era niña y que “mantuvo su estatus legal a través de DACA”.

“Quienes conocen a Bruna saben qué tipo de persona es”, escribió. “Es trabajadora, amable y siempre es la primera en ofrecer ayuda cuando alguien la necesita. Ya sea al apoyar a su familia, amigos o incluso a desconocidos, Bruna tiene un corazón que pone a los demás por delante de sí misma. La ausencia de Bruna ha sido muy dolorosa para su hijo de 11 años, Michael Leavitt Junior, quien necesita a su madre y espera que pueda volver a casa para las fiestas”.

Según la fuente citada por NBC, el sobrino de Leavitt ha vivido de forma permanente en New Hampshire desde su nacimiento y nunca ha vivido con su madre.

En un informe de The Cullman Times, se indicó que Michael Leavitt estuvo comprometido con Ferreira tan recientemente como en 2014.

Ese mismo reportaje reveló que Leavitt ganó un millón de dólares en el DraftKings Millionaire Maker durante la temporada 2014.

“No tengo palabras”, declaró entonces. “Acabo de revisar y vi que las ganancias ya estaban en mi cuenta. En realidad fue un poco más de un millón. Fueron 1.008.001 dólares. No lo puedo creer”.

Ferreira también apareció citada en el artículo y dijo que quería usar parte del dinero para comprar “una lámpara” para la habitación de su hijo.

open image in gallery Leavitt ha sido una defensora abierta de las brutales medidas migratorias del presidente ( Win McNamee/Getty )

“Fuera de eso no necesitamos mucho”, agregó. “Tenemos salud. Tenemos un buen departamento. De verdad somos afortunados”.

Sin embargo, la pareja al parecer terminó su relación poco después de ganar el millón de dólares en 2014. Una fuente confirmó a WBUR que Leavitt y Ferreira llevan separados cerca de diez años.

Michael y Karoline Leavitt crecieron en New Hampshire junto a sus dos hermanos. Sus padres manejaban un puesto de helados en Atkinson y un lote de camiones usados en Plaistow, según WMUR.

Karoline, la menor de los cuatro, terminó convertida en una de las principales voceras del movimiento de Trump, primero como vocera de MAGA Inc y ahora en la administración actual, donde ha defendido con firmeza el historial migratorio del expresidente.

“Es una promesa de campaña del presidente. Si alguien invade nuestras fronteras, viola las leyes del país y además comete delitos brutales dentro del país, será deportado y podría quedar detenido en Guantánamo”, dijo a los reporteros en febrero.

“Estamos ante criminales. No lo olviden”.

open image in gallery Agentes de ICE realizaron redadas en Los Ángeles, Portland y Carolina del Norte ( Reuters )

En octubre, Leavitt se negó a responder si las salas de emergencias debían revisar el estatus migratorio de un paciente antes de atenderlo.

“No me corresponde responder esa pregunta. Creo que deben hacerlo los profesionales de la salud y los expertos legales”, dijo, y evitó el tema en varias ocasiones.

Según la ley Emergency Medical Treatment and Active Labor Act, todos los hospitales que participan en Medicare deben ofrecer un examen médico de emergencia a cualquier persona que llegue a su sala de urgencias, sin importar si puede pagar.

La respuesta de Leavitt generó críticas de especialistas, entre ellos el doctor Craig Spencer, quien afirmó que pregunta “sobre estatus migratorio con la misma frecuencia con la que pregunta por el seguro médico, que es nunca”.

El apoyo público a la ofensiva migratoria de línea dura de Donald Trump cayó en las últimas semanas. Una nueva encuesta indica que solo 34 por ciento de los estadounidenses aprueba las acciones de ICE, una baja de 4 puntos respecto al mes anterior.

Hace apenas un año, una encuesta del Pew Research Center indicó que 56 % de los estadounidenses apoyaba las deportaciones masivas, lo que muestra que el año de redadas en Los Ángeles, Chicago y Carolina del Norte terminó por dividir a los votantes.

The Independent se puso en contacto con la Casa Blanca y con el Departamento de Seguridad Nacional en busca de comentarios.

Traducción de Leticia Zampedri