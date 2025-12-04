Donald Trump insistió en que Estados Unidos está en “guerra” con una lista de cárteles de la droga en Venezuela, mientras continúa la concentración militar en el Caribe en medio de las amenazas del presidente de nuevos ataques.

El presidente hizo el comentario el miércoles por la tarde en la Casa Blanca durante una comparecencia ante la prensa. Asimismo, afirmó que existía un apoyo popular a su decisión de utilizar medios militares en lugar de capacidades policiales para luchar contra el narcotráfico en el Caribe, Centroamérica y Sudamérica.

“Creo que van a descubrir que esto es guerra, que esta gente estaba matando a millones de nuestra gente”, afirmó el presidente. “Creo que van a descubrir que hay un oído muy receptivo a hacer exactamente lo que están haciendo, destruir esos barcos”.

Y agregó: “Y muy pronto empezaremos a hacerlo también en tierra. Porque conocemos cada ruta, conocemos cada casa donde fabrican esta basura. Sabemos dónde lo organizaron todo. Y creo que lo verán muy pronto también en tierra”.

La amenaza de ataques dentro de Venezuela supone una nueva escalada en lo que, según los expertos, es ya una clara transgresión de la resolución sobre Poderes de Guerra, que exige al presidente pedir la autorización del Congreso para cualquier acción militar que dure más de 60 días. Cualquier ataque dirigido contra miembros del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela también ampliaría los límites de cualquier racionalización legal para el uso de activos militares contra organizaciones criminales, incluso con los intentos de la administración de describir al gobierno de Maduro como ilegítimo y a sí mismo como un cártel en control de una fuerza estatal y militar.

open image in gallery Donald Trump y Pete Hegseth prometen continuar los ataques contra objetivos que Estados Unidos alega que están relacionados con el narcotráfico, incluso aunque las encuestas muestran escepticismo por parte la mayoría de los estadounidenses en torno a la justificación. ( AFP via Getty Images )

Según los medios periodísticos, Maduro está durmiendo en camas diferentes cada noche después de que Trump comenzó a amenazar abiertamente con ataques estadounidenses y autorizó planes de acción encubierta dentro de Venezuela.

Hasta ahora, los ataques de Trump solo han sido contra barcos en el agua. Decenas de ataques contra supuestas embarcaciones que transportaban drogas en el Mar Caribe y el Océano Pacífico han causado la muerte de más de 80 personas desde septiembre.

El jueves pasado, Trump hizo comentarios similares sobre atacar objetivos terrestres durante una llamada de Acción de Gracias con tropas alistadas. El fin de semana incluso escribió en Truth Social que Estados Unidos impondría el cierre del espacio aéreo de Venezuela: “A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, consideren QUE EL ESPACIO AÉREO POR ENCIMA Y ALREDEDOR DE VENEZUELA ESTARÁ CERRADO EN SU TOTALIDAD”, escribió el presidente estadounidense.

Trump ha insistido una y otra vez en que no acudirá al Congreso en busca de autorización legal y que no necesita su aprobación. El único mecanismo de aplicación de la resolución sobre los poderes de guerra es la acción del Congreso, que los republicanos que controlan la Cámara de Representantes y el Senado probablemente seguirán evitando.

Por otro lado, es probable que el presidente tenga menos éxito a la hora de proteger de las ramificaciones legales a su secretario de Defensa, Pete Hegseth. Las comisiones republicanas que supervisan las fuerzas armadas en la Cámara de Representantes y el Senado anunciaron sendos planes para investigar el denominado ataque “doble” contra un buque en el Caribe cometido por las fuerzas estadounidenses el 2 de septiembre. El incidente se saldó con disparos de los SEAL de la Marina estadounidense y la destrucción de los restos en llamas de un buque gravemente dañado al que se aferraban para sobrevivir al menos dos sobrevivientes de un ataque inicial estadounidense.

El secretario de Defensa ha intentado echar la culpa del ataque al oficial superior de la Marina que dirigió el ataque, el almirante Frank Bradley, y Hegseth afirmó que abandonó la sala antes de que se ordenara el segundo ataque. Los expertos que hablaron con The Independent cuestionaron tanto la veracidad de la explicación de Hegseth como su valor y sugirieron que, como principal autoridad en materia de objetivos de la misión, el secretario seguiría siendo declarado culpable en última instancia.

open image in gallery Funcionarios de la Casa Blanca han compartido videos de ataques estadounidenses contra pequeñas embarcaciones venezolanas que, según ellos, están pilotadas por narcotraficantes. No se cree que las embarcaciones se dirijan a las costas estadounidenses ni que representen una amenaza inmediata para los activos militares de Estados Unidos. ( White House )

No es ni remotamente probable que se produzca un procesamiento de Bradley o Hegseth bajo la presidencia de Trump, pero los comités de la Cámara de Representantes y del Senado que investigan el asunto aún podrían encontrar pruebas que podrían utilizarse si el asunto fuera examinado por una futura administración.

Las declaraciones de Trump del miércoles, además de carecer de una base legal clara como declaración de guerra, supusieron un giro de 180 grados para un presidente que llevaba meses insistiendo en que no planeaba atacar a Venezuela.

En octubre le preguntaron si eran ciertos los informes de los medios de comunicación que afirmaban que estaba considerando la posibilidad de atacar el territorio continental venezolano, y respondió: “No”.

El senador Markwayne Mullin, uno de sus aliados del Partido Republicano, afirmó en CNN el pasado fin de semana: “Ha dejado muy claro que no vamos a poner tropas en Venezuela. Lo que intentamos es proteger nuestras propias costas”.