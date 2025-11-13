Jeffrey Epstein aseguró poder ofrecer al Kremlin información valiosa sobre Donald Trump antes de la cumbre de 2018 con Putin en Helsinki, según correos revelados por el Congreso.

En un mensaje a Thorbjorn Jagland, entonces secretario general del Consejo de Europa, Epstein sugirió que podía enviar un mensaje a Putin sobre cómo manejar al presidente estadounidense.

En los correos, fechados en junio de 2018, el financiero pedófilo hablaba sobre cómo entender a Trump, quien aún estaba en su primer mandato.

Epstein aseguró que Vitaly Churkin, exembajador ruso ante la ONU, entendió a Trump tras conversar con él, y sugirió a Jagland que dijera a Putin que Lavrov podía hacer lo mismo, según Politico.

El “Lavrov” al que se refiere sería Serguéi Lavrov, el veterano ministro de Relaciones Exteriores de Rusia.

Epstein le dijo a Jagland, ex primer ministro de Noruega, que entender a Trump “no es complejo” y que el entonces presidente “debe sentir que obtiene algo”. Jagland respondió que se reuniría con el asistente de Lavrov el lunes y transmitiría el mensaje.

open image in gallery Donald Trump se reunió con Vladímir Putin en 2018 en Helsinki, donde el presidente de EE. UU. pareció defender a Rusia ante las acusaciones de interferencia electoral ( Sputnik )

Más de 20.000 correos fueron publicados el miércoles por legisladores. La divulgación comenzó con los demócratas de la Cámara de Representantes, y luego los republicanos del Comité de Supervisión compartieron el archivo completo de la correspondencia de Epstein con amigos y contactos.

En una rueda de prensa, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el conjunto de correos “no prueba absolutamente nada, salvo que el presidente Trump no hizo nada malo”.

En la cumbre de Helsinki, en julio de 2018, Trump contradijo a los servicios de inteligencia de EE. UU. y pareció defender a Rusia frente a las acusaciones de interferencia en las elecciones de 2016.

Ese mismo día, Larry Summers, exsecretario del Tesoro de EE. UU., le escribió a Jeffrey Epstein preguntando si “los rusos tienen algo sobre Trump”, según muestran los documentos recién revelados. Summers añadió: “Lo de hoy fue espantoso, incluso para sus estándares”.

Epstein respondió que la actitud de Trump en la cumbre era “predecible” y opinó que probablemente él creía que “le fue superbién”.

La correspondencia revela una fractura entre Donald Trump y Jeffrey Epstein. En 2002, Trump describió a Epstein como un “tipo fantástico” al que conocía desde hacía 15 años. Sin embargo, en 2019 afirmó haberse distanciado de él “hace mucho tiempo”. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró este miércoles que Trump expulsó a Epstein de su club Mar-a-Lago “hace décadas” por comportarse como un “asqueroso” con sus empleadas.

También en 2019, Epstein escribió al autor Michael Wolff —conocido por sus libros sobre Trump— para asegurar que el expresidente “sabía sobre las chicas, ya que le pidió a Ghislaine [Maxwell] que se detuviera”. Epstein agregó: “Trump dijo que me pidió la renuncia, pero nunca fui miembro”.

open image in gallery La correspondencia de Jeffrey Epstein con amigos y contactos reveló su distanciamiento con Donald Trump ( New York State Sex Offender Registry )

Trump siempre negó cualquier vínculo indebido con el financiero, que murió en prisión ese mismo año.

Leavitt afirmó que los correos fueron “filtrados selectivamente” por los demócratas de la Cámara con el objetivo de “crear una narrativa falsa para difamar al presidente Trump”.

En respuesta, los republicanos publicaron un conjunto más amplio de documentos, alegando que los demócratas intentaron “elegir cuidadosamente” el material para manipular el relato.

Traducción de Leticia Zampedri