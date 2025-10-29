El presidente Donald Trump recibió una corona de oro durante su visita a Corea del Sur, semanas después de declarar que “no era un rey” antes de las protestas “Sin reyes” que denunció.

El Presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, entregó el miércoles a Trump una corona ornamentada, que es “la mayor y más extravagante de las seis coronas de oro existentes” del periodo de Silla, según un funcionario surcoreano.

La corona representa la “conexión divina entre la autoridad de los cielos y la soberanía en la Tierra, así como el fuerte liderazgo y la autoridad de un dirigente”, explicó el funcionario. Trump le agradeció a Lee y calificó la corona de “muy especial”.

Trump recibió la corona apenas dos semanas después de que las manifestaciones “Sin reyes” arrasaran el país, con casi 7 millones de personas protestando contra lo que los organizadores llamaron las “tomas de poder autoritarias” de Trump.

Desde que recuperó la Casa Blanca, Trump desplegó a la Guardia Nacional en varias ciudades de Estados Unidos, demolió el Ala Este de la Casa Blanca e instó públicamente a su fiscal general a procesar sin “demora” a sus supuestos enemigos políticos.

open image in gallery El presidente Donald Trump recibió regalos del presidente surcoreano Lee Jae Myung, incluida una corona de oro, apenas unas semanas después de que Trump declarara que “no es un rey” mientras millones de personas se manifestaban en las protestas “Sin reyes”. ( AP )

Mientras tanto, el gobierno Trump se enfrentó a innumerables demandas que desafían sus políticas, incluidos los despidos masivos de la fuerza de trabajo federal, su arrollador plan arancelario y cómo llevó a cabo las deportaciones masivas. Los grupos de reflexión, los demócratas y los grupos de defensa de la ética advirtieron sobre sus acaparamientos de poder sin precedentes.

Más recientemente, Trump dijo que le “encantaría” presentarse a un tercer mandato, a pesar de que la Constitución prohíbe que un presidente ejerza más de dos. Pero el martes por la noche, en el Air Force One, el presidente estadounidense admitió que “no puede volver a presentarse”. “Lo triste es que tengo los números más altos que nunca”, declaró a los periodistas.

Los republicanos apodaron las protestas de “No a los reyes” como concentraciones de “Odio a América”, mientras Trump insistía en que “no es un rey”.

A raíz de las manifestaciones en todo el país, Trump se burló de ellas publicando videos generados por IA en su Truth Social, incluido uno en el que aparecía llevando una corona, pilotando un avión de combate “King Trump” y bombardeando a una multitud de manifestantes con lodo marrón.

open image in gallery Trump publicó un video creado por la IA en el que aparece bombardeando con lodo marrón a los manifestantes de “No a los Reyes” mientras lleva una corona ( Donald Trump )

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, defendió posteriormente la publicación de Trump en las redes sociales.

“El presidente utiliza las redes sociales para dar su opinión”, declaró Johnson a The Independent en una rueda de prensa. “Se puede argumentar que es probablemente la persona más eficaz que utilizó las redes sociales para eso. Utiliza la sátira para expresar su punto de vista”.

El miércoles, el presidente estadounidense también recibió la Gran Orden de Mugunghwa, “en previsión de la paz y la prosperidad que traerá a la península coreana”, dijo el funcionario.

“Es un gran honor”, dijo Trump. “Tenemos una relación muy buena que seguirá y se fortalecerá”.

“Es realmente hermosa. Me gustaría ponérmela ahora mismo. Muchas gracias. Lo valoraremos. Muchas gracias a todos”, continuó Trump.

Traducción de Olivia Gorsin