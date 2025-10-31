JPMorgan alertó a Trump sobre $1.000 millones en transacciones sospechosas ligadas a Epstein y Wall Street

A pocas semanas de la muerte de Jeffrey Epstein en prisión, en 2019, el banco JPMorgan Chase informó al gobierno de Donald Trump sobre más de 1.000 millones de dólares en movimientos financieros considerados sospechosos. Las operaciones incluían transferencias a bancos rusos y estaban relacionadas con varias figuras influyentes del mundo empresarial estadounidense.

En el informe, que fue presentado por el banco y revelado esta semana entre cientos de documentos judiciales previamente confidenciales, se detallaba más de 4.700 transacciones. Por su parte, las autoridades expresaron preocupación ante la posibilidad de que algunas de ellas estuvieran vinculadas a redes de trata de personas relacionadas con Epstein.

Entre los nombres mencionados se encuentran Leon Black, cofundador de la firma de inversiones Apollo Global Management y expresidente del Museo de Arte Moderno de Nueva York; Glenn Dubin, multimillonario del sector financiero; el abogado Alan Dershowitz, conocido por defender a celebridades; y fideicomisos relacionados con Leslie Wexner, magnate del comercio minorista.

Si bien todos aparecen vinculados a transacciones conectadas a Epstein, no está claro en qué consistían exactamente esas operaciones ni cuál era su papel en ellas. Ninguno de los mencionados ha sido acusado formalmente de delitos relacionados con el caso.

Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su celda, según informó el Departamento de Justicia de EE. UU.

Según The New York Times —que junto con The Wall Street Journal solicitó la publicación de los documentos—, el informe de JPMorgan alertó a las autoridades sobre transferencias electrónicas a bancos rusos y mencionó la sensibilidad del caso debido a las relaciones de Epstein con “dos presidentes de Estados Unidos”. Se sabe que Epstein mantenía vínculos cercanos tanto con Donald Trump como con el expresidente Bill Clinton.

En el reporte, se ofrecen pocos detalles específicos sobre las transacciones o las razones exactas por las que fueron consideradas sospechosas, más allá de su aparente conexión con Epstein.

Uno de los puntos destacados es un conjunto de transferencias por un valor total de 65 millones de dólares, vinculadas a fideicomisos controlados por el magnate del comercio minorista Leslie Wexner. Estas operaciones, que datan de mediados de los años 2000, habrían pasado por varios bancos.

Epstein actuó como fiduciario de algunos de los fideicomisos de Wexner y fue su asesor financiero de confianza durante casi dos décadas.

El imperio empresarial de Wexner incluía marcas como The Limited y Victoria’s Secret. Tras la muerte de Epstein, Wexner lo acusó públicamente de haberle desviado “sumas enormes” de dinero.

open image in gallery En el informe, que fue presentado por el banco y revelado esta semana entre cientos de documentos judiciales previamente confidenciales, se detallaba más de 4.700 transacciones ( Getty Images )

En el informe de JPMorgan no se detallan las transacciones relacionadas con Leon Black, Glenn Dubin o Alan Dershowitz, aunque ya se conocían algunos vínculos entre ellos.

Epstein mantenía una relación cercana con Dubin. De hecho, fue clave en la negociación para que JPMorgan adquiriera la firma del empresario, operación por la que recibió una comisión de 15 millones de dólares. También tuvo una relación sentimental previa con Eva Andersson-Dubin, esposa de Dubin, y fue nombrado padrino de los hijos de la pareja.

El reporte también señaló movimientos financieros no revelados entre Epstein y Leon Black, su esposa y una sociedad familiar. Según The New York Times, Black pagó a Epstein alrededor de 170 millones de dólares durante varios años, además de cientos de miles de dólares a al menos tres mujeres vinculadas a Epstein.

Consultado por The New York Times, Alan Dershowitz —quien fue parte del equipo legal de Epstein— afirmó: “Los únicos fondos que recibí de Jeffrey Epstein fueron pagos por mis servicios legales, calculados según mis tarifas por hora”.

Un vocero de los Dubin declaró a The Independent que, durante un periodo de 16 años, hubo 12 transacciones entre las partes, todas relacionadas con donaciones, obsequios personales o temas comerciales. “Estas operaciones, que ya habían sido informadas anteriormente, no tenían ninguna relación con la conducta aberrante que más tarde se conoció sobre el señor Epstein. Glenn y Eva Dubin ya han dicho que se sintieron horrorizados al enterarse de sus actos despreciables e indescriptibles”, añadió.

JPMorgan, el banco más grande de Estados Unidos, también enfrenta un creciente escrutinio por haber mantenido una relación comercial con Epstein durante más de una década, periodo en el que se cree que el financista abusó sexualmente de más de 200 mujeres y adolescentes, algunas de apenas 14 años.

No obstante, un vocero del banco aseguró que la documentación demuestra que JPMorgan presentó reiteradas alertas a las autoridades mediante informes de actividad sospechosa.

“Parece que nadie en el gobierno ni en las fuerzas del orden actuó sobre esos reportes durante años”, señaló.

Según The Times, las autoridades del banco expresaron su arrepentimiento por haber trabajado con Epstein, pero sostuvieron que no tenían conocimiento de los abusos sexuales que cometía.

The Independent contactó a JPMorgan Chase y a las personas mencionadas en el informe para obtener más comentarios.

