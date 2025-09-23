Ryan Routh intentó apuñalarse tras ser declarado culpable de planear el asesinato de Trump en un campo de golf

El hombre declarado culpable de intentar asesinar a Donald Trump en su campo de golf en Florida el año pasado intentó apuñalarse en el cuello con una pluma luego de que se leyera el veredicto en una corte federal el martes.

Según informes, la hija de Ryan Routh gritó “¡Papá, no te hagas daño!” mientras agentes federales intentaban inmovilizarlo dentro de la sala del tribunal en Fort Pierce.

Routh fue declarado culpable de todos los cargos, tras un juicio acelerado de 12 días. El jurado deliberó durante dos horas antes de emitir su decisión. Ahora enfrenta una posible condena a cadena perpetua, que se definirá el próximo 18 de diciembre.

Routh, quien se declaró inocente de los cargos en su contra y decidió no contar con un abogado durante todo el proceso, había planeado el atentado en el Trump International Golf Club de West Palm Beach casi un año atrás.

Estaba armado con un rifle semiautomático mientras el entonces candidato Trump jugaba golf el 15 de septiembre de 2024. Los agentes del Servicio Secreto lo detectaron oculto entre arbustos —una zona que los fiscales describieron como un “nido de francotirador”— con un rifle estilo SKS al que le habían limado el número de serie.

open image in gallery Ryan Routh fue declarado culpable de intentar matar a Donald Trump en uno de sus campos de golf de Florida en 2024 ( via REUTERS )

Uno de los agentes abrió fuego contra Routh, quien huyó del lugar sin disparar su arma. Fue detenido aproximadamente 45 minutos después, mientras conducía hacia el norte por la autopista interestatal 95.

El jurado lo declaró culpable de intento de asesinato de un candidato presidencial, agresión a un agente federal, posesión de un arma de fuego y municiones siendo un delincuente convicto, y posesión de un arma con el número de serie eliminado.

“Este no es un caso de ‘¿quién lo hizo?’”, dijeron los fiscales federales al jurado durante el juicio en Fort Pierce.

La fiscalía centró su argumento en la intención de Routh. Sostuvieron que él “quería” dispararle a Trump, a pesar de no haberlo hecho, y que “lo vigiló y siguió de forma obsesiva”, en un intento de asesinato “meticulosamente” planificado.

Routh, que actuó como su propio abogado, presentó una declaración final breve y desordenada ante el jurado, en la que intentó sostener que el gobierno no había demostrado “ninguna intención” de matar, ya que nunca disparó su arma ni apuntó el rifle contra Trump.

“Nadie tuvo la intención de matar a nadie”, afirmó. “El rifle nunca se levantó de donde estaba colocado”.

open image in gallery La policía local detuvo a Routh tras huir del campo de golf, donde lo habían visto armado con un rifle semiautomático desde unos arbustos ( MARTIN COUNTY SHERIFF'S OFFICE )

Routh apoyó a Trump en 2016, pero con el paso de los años se mostró cada vez más crítico hacia el presidente, según los fiscales. “Parece que empeoras y retrocedes. Me alegraré cuando ya no estés”, escribió en Twitter —ahora X— en 2020.

De acuerdo con la fiscalía, Routh vivía dentro de una camioneta Nissan mientras vigilaba el campo de golf y seguía de cerca la agenda de Trump, a la espera de su llegada al cercano Aeropuerto Internacional de Palm Beach.

También dejó una caja en casa de un amigo en Carolina del Norte con una carta que decía: “Querido mundo, este fue un intento de asesinato contra Donald Trump, pero les fallé”, según los fiscales.

Las autoridades descubrieron además que Routh tenía varias placas de matrícula y había buscado en Google “cómo llegar al aeropuerto de Miami” y “vuelos a México”. También había consultado sobre “hospitales en la zona” e instrucciones de “cómo hacer un torniquete”, de acuerdo con la acusación.

El fallido ataque ocurrió apenas dos meses después de que Trump resultara herido de bala en un mitin de campaña en julio, cuando un hombre armado disparó varias veces contra la multitud en un evento al aire libre en Pensilvania. Una bala rozó la oreja de Trump y un espectador murió.

Durante el juicio, Routh, de 59 años, fue reprendido en varias ocasiones por la jueza de distrito Aileen Cannon por interrumpir las audiencias, formular preguntas irrelevantes o hacer declaraciones ajenas al caso.

La magistrada también había presidido y, posteriormente, desestimado una acusación federal contra Trump por retener documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago.

En julio, Routh pidió permiso a Cannon para defenderse a sí mismo y afirmó que estaba “a un millón de kilómetros” de coincidir con los defensores públicos que se le habían asignado.

La jueza aceptó la solicitud con reservas y calificó la decisión como “una mala idea”. No obstante, mantuvo a los defensores públicos en la sala para que lo representaran si él no lograba hacerlo.

open image in gallery Boceto judicial: un agente del Servicio Secreto identifica a Ryan Routh como el autor del intento de asesinato contra Trump, el 11 de septiembre en la corte federal ( AP )

El juicio de 12 días concluyó después de que los fiscales federales presentaran a 38 testigos que situaron a Routh en la escena e identificaron al sospechoso como el hombre que habría podido matar a Trump de no haber sido detenido.

Routh no declaró. Llamó solo a tres testigos y terminó de presentar su defensa el lunes.

Trump elogió a la jueza Cannon y a la dirigencia del Departamento de Justicia en su cuenta de Truth Social.

“El juicio fue manejado de forma meticulosa y quiero agradecer a la jueza y al jurado por su tiempo, profesionalismo y paciencia”, escribió.

“Era un hombre malvado con una intención malvada, y lo atraparon”, agregó.

La fiscal general Pam Bondi afirmó que el veredicto refleja el “compromiso del Departamento de Justicia de castigar a quienes recurren a la violencia política”.

“Este intento de asesinato no solo fue un ataque contra nuestro presidente, sino también una afrenta contra nuestra nación misma”, expresó en un comunicado.

Traducción de Leticia Zampedri