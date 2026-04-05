León XIV llama a la paz en su primera misa de Pascua y evita nombrar guerras en el Urbi et Orbi

El papa León celebró el domingo su primera misa de Pascua como pontífice con un llamado a deponer las armas y buscar la paz en los conflictos globales mediante el diálogo, aunque evitó la tradición de enumerar por nombre las desgracias del mundo en la bendición Urbi et Orbi desde la logia de la basílica de San Pedro.

León, el primer papa nacido en Estados Unidos, enfatizó el mensaje de esperanza de la Pascua como una celebración de la resurrección de Jesús tras ser crucificado, tanto en la bendición como en su homilía.

“¡Dejemos que nuestros corazones sean transformados por su inmenso amor por nosotros! ¡Que quienes tienen armas las depongan! ¡Que quienes tienen el poder de desatar guerras elijan la paz! ¡No una paz impuesta por la fuerza, sino mediante el diálogo! ¡No con el deseo de dominar a los demás, sino de encontrarlos!”, imploró el papa.

Con la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ya en su segundo mes y la campaña en curso de Rusia en Ucrania, León mencionó una sensación de indiferencia “ante la muerte de miles de personas... ante las repercusiones del odio y la división que siembran los conflictos... ante las consecuencias económicas y sociales que producen”.

Sin mencionar las guerras por su nombre, León citó a su predecesor, el papa Francisco, quien durante su última aparición pública desde la misma logia la Pascua pasada recordó a los fieles la “gran sed de muerte, de matar, que presenciamos cada día”.

Francisco , debilitado por una larga enfermedad, murió al día siguiente, el Lunes de Pascua.

La bendición Urbi et Orbi — en latín, “a la ciudad y al mundo”— ha incluido tradicionalmente una enumeración de las desgracias del mundo. León siguió esa fórmula durante su bendición de Navidad. No hubo una explicación inmediata del cambio.

Antes, León se dirigió a unos 50.000 fieles desde un altar al aire libre en la plaza de San Pedro, rodeado de rosas blancas, y con las escaleras que descienden hacia la plaza donde se congregaron los fieles llenas de plantas perennes de primavera, en una referencia simbólica al mensaje del papa.

El pontífice imploró a los fieles mantener la esperanza frente a la muerte, que acecha “en los abusos que aplastan a los más débiles entre nosotros, por la idolatría del lucro que saquea los recursos de la tierra, por la violencia de la guerra que mata y destruye”.

Hablando desde la logia, el papa anunció una vigilia de oración por la paz el 11 de abril en la basílica.

“En este día de celebración, abandonemos todo deseo de conflicto, dominación y poder, e imploremos al Señor que conceda su paz a un mundo devastado por las guerras y marcado por un odio y una indiferencia que nos hacen sentir impotentes frente al mal”, dijo.

Pequeños cambios en las tradiciones

León saludó a los fieles de todo el mundo en 10 idiomas, incluidos árabe, chino y latín, reavivando una práctica que su predecesor, el papa Francisco, había dejado de lado.

Antes de retirarse a la basílica, León dio un paso adelante, saliendo de la sombra de la logia, y saludó con la mano a la multitud que vitoreaba abajo.

Durante el maratón que es la Semana Santa, León también recuperó la tradición de lavar los pies de los sacerdotes el Jueves Santo, un gesto de aliento hacia el clero, después de que Francisco hubiera elegido un camino más inclusivo, viajando a prisiones y hogares para personas con discapacidad para lavar los pies de mujeres, personas no cristianas y presos.

El pontífice, de 70 años, también se convirtió en el primer papa en décadas en llevar la cruz ligera de madera durante las 14 estaciones completas del Vía Crucis el Viernes Santo

Los cristianos en Tierra Santa conmemoran una Pascua sobria

Las ceremonias tradicionales en la iglesia del Santo Sepulcro, venerada por los cristianos como el sitio tradicional de la crucifixión y resurrección de Jesús, se redujeron en virtud de un acuerdo con la policía israelí. Las autoridades han impuesto límites al tamaño de las concentraciones públicas debido a los continuos ataques con misiles.

Las restricciones también atenuaron el reciente mes sagrado musulmán del Ramadán y la festividad de Eid al-Fitr, así como la actual festividad judía de Pésaj, que dura una semana. El domingo, la bendición sacerdotal judía en el Muro Occidental —a la que normalmente asisten decenas de miles— se limitó a apenas 50 personas.

Las restricciones han tensado las relaciones entre las autoridades israelíes y los líderes cristianos. La policía impidió la semana pasada que dos de los principales líderes religiosos de la iglesia, incluido el patriarca latino Pierbattista Pizzaballa, celebraran el Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro.

El martes, el papa había expresado su esperanza de que la guerra pudiera terminar antes de Pascua.

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Barry informó desde Milán. El periodista de The Associated Press Josef Federman en Jerusalén contribuyó a este despacho.