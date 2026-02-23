Joven armado abatido en Mar-a-Lago no se interesaba por política ni armas, afirma su primo

El joven de 21 años de Carolina del Norte que atravesó con su vehículo una reja en el complejo Mar-a-Lago del presidente Donald Trump armado con una escopeta antes de ser abatido trabajaba como encargado del mantenimiento de un campo de golf y le gustaba hacer bocetos.

Austin Tucker Martin rara vez, si es que alguna vez, hablaba de política, parecía tener miedo de las armas y provenía de una familia de simpatizantes de Trump, según Braeden Fields, un primo que afirmó que ambos crecieron juntos.

“Yo no creería que él haría algo así. Es alucinante”, manifestó Fields. “Ni siquiera lastimaría a una hormiga. Ni siquiera sabe cómo usar un arma”.

Martin ingresó con su vehículo al perímetro de seguridad en Mar-a-Lago el domingo temprano y apuntó con una escopeta a dos agentes del Servicio Secreto y a un agente de la policía del condado Palm Beach, quienes luego abrieron fuego “para neutralizar la amenaza”, indicó el jefe policial Ric Bradshaw.

Trump, que a menudo pasa los fines de semana en el complejo de Palm Beach, Florida, estaba en la Casa Blanca en ese momento.

Los investigadores no han identificado un motivo. Trump enfrentó dos intentos de asesinato durante la campaña de 2024, incluido uno a apenas unas millas (kilómetros) de Mar-a-Lago, cuando se vio a un hombre apuntando un fusil a través de unos arbustos al momento en que Trump jugaba golf.

Tras el incidente del domingo, el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, señaló que los investigadores creen que Martin compró su escopeta cuando conducía hacia Florida. Las autoridades dijeron que su familia había reportado recientemente su desaparición.

Martin era del centro de Carolina del Norte, donde las armas y la caza forman parte de la vida, comentó su primo. Pero cada vez que iban a cazar o a practicar tiro al blanco, Martin nunca tomaba un arma, contó Fields a The Associated Press el domingo.

Vivía con su madre en una modesta casa prefabricada al final de un camino arenoso y lleno de baches cerca del pueblo de Cameron. Nadie respondió a la puerta el lunes, y la gran presencia policial del día anterior ya no estaba.

La hermana de Martin murió en un accidente automovilístico hace unos años y él tiene un hermano mayor que está en el ejército, detalló Fields.

Durante los últimos tres años, Martin trabajó como encargado del mantenimiento en Pine Needles Lodge & Golf Club.

“Es trágico. Lo siento por su familia”, expresó Kelly Miller, presidente del campo en la cercana Southern Pines. “Es lamentable lo que ocurrió. Fue totalmente inesperado”.

El año pasado, Martin inició un negocio para vender dibujos a pluma que él mismo hacía, según registros estatales. Un sitio web que coincide con el nombre de la empresa muestra ilustraciones de campos de golf, edificios y arquitectura de la antigua Roma.

La política no parecía estar entre sus intereses, dijo su primo.

“Somos grandes simpatizantes de Trump, todos nosotros. Todos”, afirmó Fields, pero su primo era “muy callado, nunca hablaba realmente de nada”.

